Djokovic toch niet Australië uitgezet vanwege vaccinatierel, mag meedoen aan Australian Open

Een flinke opluchting voor tennisser Novak Djokovic (en zijn fans): het lijkt erop dat hij toch kan meedoen aan de Australian Open. Daar was sprake van, omdat de autoriteiten in Australië zijn visum in wilden trekken. Als de rechter Djokovic niet in het gelijk had gesteld, was hij het land uit gezet.

Na zijn aankomst in Australië moest de nummer 1 van de wereld naar een quarantainehotel. Volgens de rechter is het zaak dat hij zo snel mogelijk vrijgelaten wordt. Er is nog een kans dat Djokovic toch het land uit wordt gezet. Dat is als de minister van Immigratie van het land, Alex Hawke, persoonlijk het visum van de tennisser intrekt. Dan mag hij ook meteen drie jaar lang Australië niet in.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Immigration Minister Alex Hawke must now decide if he wants to exercise a personal power to cancel Djokovic's visa, which means he won't be able to return to Australia for three years. — Ashley Argoon (@AshArgoon) January 10, 2022

Djokovic mag meedoen aan Australian Open

De 34-jarige Djokovic zit al enkele dagen in quarantaine in een hotel in Melbourne. De Serviër zag zijn visum donderdag bij aankomst in Australië door de douane ingetrokken worden, omdat hij niet zou hebben kunnen aantonen waarom hij over een ‘medische vrijstelling’ beschikt.

Die medische vrijstelling heeft betrekking tot zijn vaccinatiestatus. Om mee te kunnen doen aan het tennistoernooi, moet je kunnen bewijzen dat je gevaccineerd bent. Maar Djokovic wilde de afgelopen maanden niet zeggen of hij wel of niet gevaccineerd is. Dat is zijn goed recht uiteraard, maar ook iets wat wel verplicht is voor deelnemers aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

Misschien omdat de tennisser de beste van de wereld is, misschien omdat hij het grandslamtoernooi in Melbourne al negen keer won, om welke reden dan ook besloot de organisatie hem een vrijstelling te geven.

Vaccinatie-vrijstelling

Djokovic kreeg dus een vrijstelling, maar andere deelnemers moeten wel hun vaccinatiestatus kunnen aantonen. Dat zorgde voor nogal wat verwarring, maar ook vreugde. Veel mensen vinden dat juist Djokovic’ situatie is ‘hoe het hoort’: het zou niet verplicht moeten zijn om aan te tonen dat je het vaccin hebt gehad.

Op sociale media is er vooral verwarring over waarom Australië Djokovic een medische vrijstelling gaf, maar daarna tóch besloot zijn visum in te trekken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Djokovic is free to not take the vaccine & Australia was free to not invite him. But they gave him medical exemptions and when he arrived in Australia, politicians did what politicians do best – create a spectacle. Few things drive Novak like a hostile crowd and a humiliation. — Hardik Rajgor (@Hardism) January 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.