Volgens ic-baas zijn ic-patiënten veelal te dik en oud: ‘Laat Nederlanders afvallen’

De besmettingen en opmars van de Omikron-variant zetten voort en we zitten als enige Europese land in lockdown. Gisteravond werd de huidige coronasituatie aan tafel bij Beau besproken. Volgens ic-baas Peter van der Voort hebben ic-patiënten veelal een te hoog BMI. Hij pleit ervoor dat het kabinet meer inzet op overgewicht en afvallen.

Peter van der Voort is ic-baas van het UMC Groningen en epidemioloog. Ook hij herkent een stijging van de Omikron-besmettingen. En volgens hem is de vraag: „Hoeveel van hen komen er in het ziekenhuis?” Zelf ziet de ic-baas in zijn eigen ziekenhuis momenteel dalende aantallen op de ic’s. En hij vertelt dat er „voorzichtige berichten uit het buitenland zijn”, dat er minder Omikron-patiënten op de ic belanden. „Maar eerst zien, dan geloven.”

Problemen ic door te hoog BMI

Het ic-hoofd legt uit dat het ziektebeeld van Omikron anders en milder is. Ook zouden Omikron-patiënten minder benauwdheidsklachten hebben. En juist dat speelt mee bij de ic-opnames van coronapatiënten. Coronapatiënten met longproblemen moeten dan aan de beademing.

Presentator Tim Hofman zit aan de andere kant van de tafel en haalt een uitspraak van Van der Voort aan, uit een interview met de Balie. Daar vertelde de ic-baas dat het kabinet meer moet inzetten op het BMI van de Nederlander. Met andere woorden: mensen laten afvallen.



Inzetten op overgewicht en afvallen

„Als iedereen in Nederland een BMI onder de 25 zou hebben, dan zou het hele ic-probleem niet bestaan. Het zijn voornamelijk mensen met overgewicht.” Volgens Van der Voort is het belangrijk dat ook de overheid daar beleid op voert. Aan het begin van de coronacrisis heeft het ic-hoofd al eerder gemeld dat ‘zijn ic-patiënten’ voornamelijk „oud en te dik” waren. Volgens presentator Beau van Erven Dorens is daar „weinig naar geluisterd”. De epidemioloog beaamt dat daar geen beleid op gevoerd is. „Daar zijn kansen blijven liggen.”



Scholen open

Naast het te hoge BMI en het betoog om aandacht te besteden aan overgewicht en afvallen, komt ook het openen van de scholen aan bod. Van Erven Dorens vraagt Van der Voort of hij dat een goed idee vindt. „Ik vind dat de jongeren zich zoveel hebben ingezet voor degenen die in het ziekenhuis komen. Ik vind het niet meer kunnen om de scholen dicht te houden. Geldt ook voor het hoger onderwijs.”



Tim Hofman oppert als plan om contactmomenten tussen verschillende generaties terug te dringen. „De ene helft van de dag vijftigplussers naar de supermarkt en de andere helft van de dag de jongere mensen. Zodat de scholen open kunnen en iedereen een stukje inlevert.” Tafelgast en hoogleraar infectieziekten Chantal Bleeker ziet daar echter geen heil in, omdat besmettingen moeilijk te sturen zijn. Maar Van der Voort ziet die mogelijkheden wel. Hij denkt dan ook dat voor de kwetsbaren, oftewel de ouderen en mensen met overgewicht, specifiek beleid kan komen.



Ic-baas wil ander coronabeleid

Tot slot heeft Van der Voort nog wel iets te zeggen over de beleidsvoering van de afgelopen tijd. „Als een probleem complex is, moet je juist alternatieve gedachten toelaten. Je moet je perspectief verbreden om tot innovatieve oplossingen te komen.” Ook mag het van het OMT wel wat diverser en is dat verschil van perspectief niet optimaal. Hofman noemt het coronabeleid aan tafel „totale onkunde”, maar daar gaat Van der Voort niet verder op in. Volgens hem moet er wel iets veranderen om het vertrouwen van de Nederlanders weer terug te winnen.

