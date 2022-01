Aantal coronapatiënten gehalveerd sinds vorige maand, was eind oktober voor het laatst zo laag

Het blijft ‘goed’ gaan in de Nederlandse ziekenhuizen. Goed als we het hebben over de opname van coronapatiënten, iets dat met de dag lijkt te dalen. Zo ook vandaag. In totaal liggen er nu nog 1148 coronapatiënten in de ziekenhuizen.

Gisteren lagen er 37 extra mensen in het ziekenhuis, blijkt uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Als we kijken naar een maand geleden, is de daling al helemaal te merken. Toen lagen er namelijk dubbel zoveel coronazieken in de Nederlandse ziekenhuizen.

De daling van vandaag is volledig toe te schrijven aan de verpleegafdelingen. Daar liggen nu nog 846 coronapatiënten, het laagste aantal sinds eind oktober. Op de intensive cares liggen momenteel 302 coronapatiënten, evenveel als gisteren.

In de afgelopen 24 uur werden er 7 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Op de verpleegafdelingen werden 108 nieuwe patiënten binnengebracht. Gisteren kwam het nieuws vanuit de ziekenhuizen dat steeds meer operatiekamers open kunnen en de reguliere zorg weer opgepakt wordt.

Mogelijk wel weer stijging coronapatiënten

Maar er zit een donker randje aan dit goede nieuws. Het aantal besmettingen rijst namelijk de hele week al de pan uit (vandaag 38.282), dus verwacht het LCPS dat het aantal ziekenhuisopnames weer gaat toenemen. Dat zou later deze maand dan gebeuren.

Het Brabantse ziekenhuis Máxima MC liet gisteren weten voorbereidingen te treffen op toenemende drukte door omikron. „We weten op dit moment nog niet wat de effecten gaan zijn, maar de kans is groot dat op korte termijn de druk op ons ziekenhuis weer gaat toenemen”, meldde het ziekenhuis.

Het LCPS spreidt al tijden coronapatiënten over het land om de druk op de ziekenhuiszorg zoveel mogelijk te verdelen. Dat is de laatste weken wel steeds minder vaak nodig. Gisteren zijn er drie patiënten naar een andere regio gebracht. Afgelopen tijd zijn er ook patiënten naar ziekenhuizen in Duitsland gebracht om de zorg hier te ontlasten. Nu ligt er nog één Nederlander in een Duits ziekenhuis. Een maand geleden waren dat er twintig.