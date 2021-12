‘Ook van slechte ervaringen kun je belangrijke dingen leren’

„Dit lijkt mij om ten minste twee redenen een bedenkelijke stelling. Dat wil zeggen: als we met de stelling bedoelen dat we het jaar zo snel mogelijk willen vergeten.

Ten eerste: door het jaar te willen vergeten, vermijden we ten onrechte de mogelijkheid om te kijken naar wat we van dit jaar geleerd hebben of zouden kunnen leren, hoe slecht het ook geweest mag zijn. Ook van slechte ervaringen kun je belangrijke dingen leren. Dat kan in simpele dingen zitten. Door de beperkingen die ons zijn opgelegd, hebben veel mensen het wandelen ontdekt. Het ontdekken van hoe je op een makkelijke manier aan lichaamsbeweging kunt doen in de eigen omgeving en daardoor ook nog eens de eigen omgeving op een nieuwe manier leert kennen, is een klein ding, maar heel positief.

Je kunt juist ook positieve dingen ontdekken door ze een tijdje te missen. Voor mij heeft dat sterk gewerkt als het gaat om het handen geven. Dat je mensen geen hand meer kunt geven, voel ik elke keer nog steeds als een belemmering. Het wijst erop hoe belangrijk het eigenlijk is om contact met iemand te maken.

In het algemeen zouden we de vervelende dingen die we hebben meegemaakt wat vaker kunnen gebruiken om kritisch in de spiegel te kijken. De centrale gedachte van de filosofie is immers dat zelfkennis ons niet slechter maakt. We hebben onszelf in de pandemie leren kennen als ongelofelijk ongeduldig, en denken het niet meer vol te kunnen houden als we niet precies weten tot wanneer dit nog duurt. Maar dat is eigenlijk een soort ontkenning van de betekenis van toeval. We zijn overvallen door iets dat niemand bedacht of gewild heeft, maar toch dwingen we politici en wetenschappers om te zeggen hoe lang het nog gaat duren.”

‘Ook dit jaar was de moeite van het leven waard’

„De tweede reden dat ik de stelling bedenkelijk vind, heeft ermee te maken dat je jezelf de kritische vraag zou kunnen stellen of je werkelijk zou willen dat dit jaar uit je leven gesneden zou worden. Was 2021 zo erg dat je het liever nooit had meegemaakt en dus desnoods een jaar korter had geleefd om dit jaar te missen? Ik denk toch dat de meeste mensen zullen zeggen dat dat niet het geval is. Als je erkent dat je het jaar liever wel had meegemaakt, al had je misschien liever een ander jaar gezien, dan moet je ook recht doen aan het feit dat ook dit jaar de moeite van het leven waard was. Er zit een winst in het verlies, een voordeel, iets moois in zelfs de vervelendste dingen die je meemaakt. We ervaren dat doorgaans pas achteraf, maar door jezelf de kritische vraag te stellen of je het jaar liever niet had meegemaakt, kan dat nu al zichtbaar worden.”