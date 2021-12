Celstraf op autorijden in Chinese stad met extreme coronamaatregelen

De Chinese autoriteiten hebben „de strengste maatregelen” afgekondigd in de miljoenenstad Xi’an om daar een corona-uitbraak tegen te gaan. Zo is autorijden in de meeste gevallen niet toegestaan en staat er maximaal een celstraf van tien dagen op het overtreden van die regel.

De strenge maatregelen zijn een gevolg van het stijgend aantal besmettingen in de stad met 13 miljoen inwoners. Vandaag werden er in totaal 162 besmettingen in China gemeld, waarvan er 150 zijn vastgesteld in Xi’an.

Celstraf op autorijden

De coronamaatregelen in de stad bestaan onder andere uit een strenge lockdown waarbij mensen hun huis nauwelijks mogen verlaten. Per huishouden mag één persoon eens in de drie dagen boodschappen doen. Mensen moeten de autoriteiten of hun werkgever om toestemming vragen als ze de stad willen verlaten. Autorijden is daarom ook niet toegestaan.

De politie gaat auto’s controleren om te voorkomen dat mensen zonder toestemming of reden op pad gaan. Enkel mensen die op weg moeten voor virusbestrijding, mogen autorijden. Wie de regels overtreedt kan tien dagen celstraf krijgen, en een boete van omgerekend 69 euro. Autoriteiten spuiten ondertussen ook desinfectiemiddel rond in Xi’an om zo de gehele stad te desinfecteren. Inwoners worden verzocht om hun ramen dicht te houden en geen oppervlaktes van gebouwen of planten op straat aan te raken.

Angst voor corona-uitbraak

Niet alleen inwoners van de stad lopen het risico op straffen, ook 26 ambtenaren van de Chinese overheid hebben nog onbekende straffen opgelegd gekregen. Zij zouden onvoldoende hebben gedaan om de uitbraak te voorkomen en te beperken. Vorige week, nog voor de lockdown inging, begon Xi’an met het testen van alle inwoners, om zo alle besmettingen te kunnen lokaliseren.

China vreest namelijk dat er besmettingen onopgemerkt blijven, waardoor het virus uiteindelijk op meer plekken in het land kan opduiken. De overheid hoopt de uitbraak de kop in te kunnen drukken voordat de Olympische Winterspelen in februari van start gaan in Beijing.