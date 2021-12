NS raadt af trein naar België te pakken, want die zitten te vol

De NS raadt reizigers af om de trein naar België te pakken, tenzij het echt noodzakelijk is. De treinen zitten veel te vol en dus is het volgens het spoorbedrijf onmogelijk om voldoende afstand te houden. De dringende oproep geldt tot zondagavond.

Veel Nederlanders brengen dezer dagen een bezoekje aan de zuiderburen. Ze pakken een dagje uit, wat in ons land door de lockdown niet kan. Ook op de snelwegen is het steeds erg druk. Zo meldde de ANWB gisteren dat de wegen „opnieuw druk” waren richting België. Op verschillende wegen stonden files.

Theaters en bioscopen nu ook open

Gisteren zette de NS op de perrons medewerkers in om de passagiersstromen in goede banen te leiden. Eerder die dag kwam het „enkele keren” voor dat passagiers achter moesten blijven omdat een trein te vol zat.

Nu de regering in België het besluit heeft genomen om de theaters en bioscopen weer te openen, is de verwachting dat er nog meer Nederlanders naar de zuiderburen zullen oversteken. Maximaal 200 toeschouwers mogen met mondkapje en coronatoegangsbewijs nu weer gezamenlijk in een theater of een bioscoop zitten.

Maatregelen ontlopen in België

Premier Mark Rutte had Nederlanders eerder opgeroepen vooral niet naar België of naar Duitsland te reizen als het niet per se nodig is. „Ik zou denken dat dat nog veel meer impact heeft dan een gouverneur van Antwerpen die een dergelijke oproep doet”, zei gouverneur Cathy Berx gisteren.

De bekende viroloog Marc van Ranst zegt volgens Het Nieuwsblad dat de winkelende Nederlanders uiteindelijk de zorg in eigen land meer kunnen belasten. „Want ze ontlopen de maatregelen en ze kunnen hier geïnfecteerd worden, naar huis gaan en daar opgenomen worden als ze ernstig ziek zijn.”

De komst van Nederlanders in België moet niet aangemoedigd worden, volgens hem de viroloog. „Anderzijds moeten we niet vrezen dat ze plots de omikronvariant massaal naar hier gaan brengen, want daar hebben we er evenveel van. Maar het moet wel binnen de perken blijven. Maar herinner ik me ook een tijd dat wij exact hetzelfde deden toen de terrassen hier niet open waren, maar wel bij hen.”