Vaccinatieplicht Oostenrijk ook voor tieners, wie weigert betaalt forse boete

De geplande vaccinatieplicht in Oostenrijk gaat gelden voor kinderen vanaf 14 jaar. De regering van het Alpenland wil inwoners vanaf februari verplichten om zich te laten inenten tegen het coronavirus.

Wie de vaccinatie weigert riskeert een boete die kan oplopen tot 3600 euro, bevestigde minister van Volksgezondheid Wolfgang Mückstein op een persconferentie. Mückstein vraagt de bevolking van Oostenrijk niet te wachten tot de wet van kracht is.



Warten Sie nicht darauf, bis das Gesetz in Kraft tritt. Warten Sie auch nicht auf einen neuartigen Impfstoff. Sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt oder Ihrer Hausärztin. Und schützen Sie sich mit der Impfung. ➡️ https://t.co/M1hgoY2yIh (9/9) — Wolfgang Mueckstein (@WolfgangMueckst) December 9, 2021

Vaccineren hoort bij strengste coronamaatregelen

De algemene vaccinatieplicht behoort tot de strengste maatregelen die in Europa worden genomen om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. De maatregelen moeten nog wel worden goedgekeurd door het parlement van het circa 9 miljoen inwoners tellende land, maar daar lijkt voldoende steun te zijn. De regering van Oostenrijk heeft steeds benadrukt dat vaccinatieweigeraars niet worden opgesloten.

Minister van Grondwettelijke Zaken Karoline Edtstadler zei dat ruim een miljoen Oostenrijkers niet zijn gevaccineerd. „Dat is te veel”, benadrukte ze. Er was al gerekend op een leeftijdsgrens van 14 jaar voor de vaccinatieplicht. Edtstadler zei eerder al in de media dat het volgens juristen lastig zou zijn om zo’n regel in te voeren voor kinderen die nog jonger zijn.



Vaccinatieplicht in Nederland

Een vaccinatieplicht is in Nederland (nog) niet aan de orde en er wordt ook niet over gesproken in het kabinet, bleek afgelopen vrijdag. Maar: het categorisch en bij voorbaat uitsluiten deed demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) ook niet. „Het is nu niet aan de orde, maar ik heb afgeleerd om al te stellig te zijn over hoe het leven er later uitziet”, zei de coronaminister.

In Nederland is 36 procent van de bevolking voor een vaccinatieplicht, maar 43 procent is daar tegen. Dat constateerde I&O Research in een onderzoek in opdracht van de NOS. Ook onder gevaccineerden is de verdeeldheid groot, daar is 41 procent het wel eens met een plicht, maar toch ook nog 36 procent tegen.

Vanmorgen werd ook bekend dat op dit moment 10 procent van de gevaccineerden in Nederland de boosterprik niet zien zitten.