‘Ik loste in twee jaar tijd 30.000 euro van mijn studieschuld af’

51.759 euro en 61 cent. Zo hoog was de studieschuld van Maaike Wind toen ze klaar was met studeren. Jarenlang hing die schuld als een blok aan haar been, tot ze ‘m versneld besloot af te lossen. Dat is haar dit jaar gelukt. „Het voelt fantastisch om mijn studieschuld helemaal afgelost te hebben. Ik log nu nog weleens in bij DUO, gewoon om dat gevoel van vrijheid te ervaren”, zegt Maaike.

Maaike Wind is van fuckdiestudieschuld.nl. Zij heeft inmiddels haar hele studieschuld van 52.000 euro afgelost.

Beste schuld die je kunt hebben?

Een studieschuld is de beste lening die je kunt hebben, toch? Je mag 15 of 35 jaar doen over het aflossen, afhankelijk in welk stelsel je zit. Het is een schuld die bovendien een lage rente heeft en waarbij het aflosbedrag wordt bepaald aan de hand van je inkomen. Net als veel andere studenten dacht Maaike door deze voordelen licht over haar studieschuld tijdens haar studententijd.

„Het blijft natuurlijk een schuld”, vertelt Maaike aan de telefoon. „Het was mentaal zwaar om zo’n hoge studieschuld te hebben. Ik schaamde me ervoor. Vrienden kochten huizen, stichten gezinnen. Ik had het gevoel klem te zitten.”

Maaike had een vast salaris als journalist en was inmiddels al jaren langzaam aan het aflossen. „Ik had het gevoel verder niet veel opties te hebben”, zegt ze. „Zoveel verdiende ik niet als journalist. Ik dacht dat er in eerste instantie niet anders op zat.”

Dat veranderde toen ze in korte tijd een paar duizend euro bij elkaar moest sparen voor een traject bij fertiliteitskliniek. „Ik ben bewust single, maar had wel heel erg de wens om moeder te worden”, vertelt ze. „Met zo’n duidelijk en mooi doel lukte het me opeens om binnen een paar maanden het bedrag bij elkaar te krijgen.”

In twee jaar tijd studieschuld aflossen

Toen dacht ze: wacht eens even. Ik heb wél opties. Maaike’s studieschuld was inmiddels van 52.000 euro gezakt naar 33.000 euro, maar – zo rekende ze uit – het zou nog steeds tot haar 46e duren voordat ze haar complete studieschuld afgelost zou hebben. De knop ging op dat moment om. Ze stelde zichzelf het doel om de resterende schuld in twee jaar af te lossen en dat is haar inmiddels gelukt.

Om 1.300 euro per maand te kunnen aflossen, moest ze wel zuinig gaan leven. Ze kocht geen nieuwe kleding meer, ging niet meer naar de kapper, ging niet meer op reis en sloeg avondjes in de kroeg over. Dat bleek makkelijker en minder saai dan ze vooraf dacht.

„Vroeger kocht ik nieuwe schoenen en dan was ik wel even blij, maar na een aantal weken zag ik alweer nieuwe schoenen in de etalage staan die ik wilde”, zegt ze. „Spullen kopen zorgde voor blije piekjes, maar ik was nu veel gelukkiger.”

Geen motivatie of wilskracht nodig

Je zou denken dat je vooral motivatie en wilskracht nodig hebt om je studieschuld af te lossen, maar volgens Maaike is dit niet de oplossing. „Het is ten minste niet iets dat ik zomaar kan oproepen”, zegt ze. In plaats daarvan kun je beter ervoor zorgen dat je op zwakke momenten niet de mist in kan gaan.

Maaike knipte bijvoorbeeld haar credit card door en zorgde dat ze niet meer rood kon staan. „Verder had ik 1.000 euro op mijn spaarrekening staan voor echte noodgevallen, als mijn wasmachine het zou begeven bijvoorbeeld”, vertelt ze. „Vervolgens ging elke euro die er binnenkwam naar vaste lasten en het aflossen van mijn studieschuld.”

Voor sommige mensen zou dit misschien spannend zijn, maar het was voor haar dé manier om zichzelf niet rijk te rekenen. „Ik voelde me op die manier blut en dat was ik ook – het is niet mijn geld en ik wilde de schuld zo snel mogelijk aflossen”, zegt ze.

Studieschuld aflossen

Klinkt Maaike’s aanpak wat extreem voor jou? Dan kun je het ook op een andere manier aanpakken. „Ik raad altijd aan om drie scenario’s uit te werken en dan te kijken welke manier het beste bij je past”, zegt ze. In de verschillende scenario’s kijk je hoe lang je erover doet om je studieschuld af te lossen en hoeveel je daarvoor zou moeten besparen.

In scenario 1 bekijk je hoeveel je elke maand standaard moet aflossen aan DUO. Hoe lang zal je dat dan moeten doen voordat je daarmee klaar bent? Hoe oud ben je dan? Maak ook een maandbudget met al je uitgaven. Hoeveel geef je nu uit aan zaken als horeca en kleding?

bekijk je hoeveel je elke maand standaard moet aflossen aan DUO. Hoe lang zal je dat dan moeten doen voordat je daarmee klaar bent? Hoe oud ben je dan? Maak ook een maandbudget met al je uitgaven. Hoeveel geef je nu uit aan zaken als horeca en kleding? In scenario 2 kijk je naar het andere uiterste. Maak een lijst met alle categorieën waarin je geld uitgeeft en zet deze op 0. Hoeveel geld houd je dan over? En in hoeveel jaar ben je klaar als je dat elke maand naar DUO zou overmaken?

kijk je naar het andere uiterste. Maak een lijst met alle categorieën waarin je geld uitgeeft en zet deze op 0. Hoeveel geld houd je dan over? En in hoeveel jaar ben je klaar als je dat elke maand naar DUO zou overmaken? Ten slotte werk je ook nog scenario 3 uit, één die er precies tussenin zit. Hierbij bespaar je dus wel en los je af, maar doe je dat minder extreem.

„Zelfs als je uiteindelijk voor de langzaamste variant kiest, zal je zien dat er stress om je studieschuld wegvalt”, zegt Maaike. „Je hebt dan namelijk een bewuste keuze gemaakt en je kunt natuurlijk na een jaar weer gaan evalueren.”

Uitdaging

Maaike daagt mensen wel uit om eens een maand scenario 2 uit te testen. Van tevoren had ze namelijk niet verwacht dat ze zo gelukkig zou worden van de sobere variant. Hoewel ze haar studieschuld nu volledig heeft afgelost, leeft ze nog steeds zuinig.

„Deze manier van leven geeft me de vrijheid om precies te doen waar ik zin in heb”, zegt ze. „Ik heb een jaar geleden ontslag genomen van mijn baan in loondienst om voor mezelf te beginnen, zonder de stress om minder inkomen.”

