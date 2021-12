Hij wel: vloggende miljardair viert vakantie in de ruimte

Vroeger ging je met vrienden in op vakantie met een tent en een paar kratten bier. Later werd dat een hotel aan de Spaanse kust. En zo bouwde je dat langzaam op tot het Four Seasons Hotel op de Malediven. Maar miljardairs gaan nog een treetje hoger. Onder hen is een vakantie naar de ruimte op dit moment de shit.

De Japanse miljardair én vlogger Yusaku Maezawa is wat dat betreft een pionier.

Geen mondkapjesplicht, QR-codes en rijen voor het ontbijtbuffet. Nee, in de ruimte is geen corona. Ook geen zwaartekracht, dus de mondkap maakt plaats voor een astronautenpak.

Vlogggende miljardair Yusaku Maezawa in de ruimte

De Japanse miljardair Yusaku Maezawa is succesvol in zijn raket de ruimte in geschoten en onderweg naar ruimtestation ISS. Hij brengt een bezoek aan het ruimtestation als voorbereiding voor zijn toeristische retourvlucht naar de maan over een paar jaar. Hij keert over iets minder dan twee weken terug op aarde.

Yusaku Maezawa vertrok gisteren samen met cameraman Yozo Hirano en de Russische kosmonaut Aleksandr Misoerkin om 08.38 vanaf de ruimtebasis Bajkonoer in Kazachstan. De cameraman filmt en produceert vanuit de ruimte vlogs van de miljardair, die op YouTube worden geplaatst. Dat gaat ook vanuit het ISS gebeuren. De vloggende miljardair is de man achter Zozotown, een van de grootste modewebshops in Japan. Zijn vermogen wordt geschat op 2 miljard dollar, omgerekend 1,8 miljard euro.

Op vakantie naar de maan

In 2018 kocht de Japanner een reis rond de maan. Dat deed hij bij SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van collega-miljardair Elon Musk. In 2023 moet de vlucht worden uitgevoerd. Yusaku Maezawa mag acht mensen meenemen op de reis, die in totaal ongeveer een week duurt. De Japanner maakt er een kunstproject van, dearMoon, waarvoor geïnteresseerden van over de hele wereld zich kunnen aanmelden.

Nederland had onlangs ook een landgenoot in de ruimte, al was het niet voor een paar weken. Het ging in juli om de nog maar 18-jarige Oliver Daemen uit Tilburg.