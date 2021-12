Kopenhagen nu de corona-brandhaard van Europa, Nederland donkerrood

Nederland kleurt voor de zesde week op rij helemaal donkerrood op de kaart van coronagevallen in Europa. Maar de absolute corona-brandhaard op dit moment? Dat is Kopenhagen.

Denemarken werd – het lijkt al weer zo lang geleden – vaak als voorbeeld gesteld van hoe het coronavirus moest worden aangepakt. Maar zeker in Kopenhagen is het met het aantal coronabesmettingen helemaal mis.

Nederland zit Europees gezien nu op het hoogste waarschuwingsniveau. Het aantal positieve coronatests daalt wel, ook in vergelijking met andere landen. Maar dat gaat nog nergens snel genoeg om een stap omlaag te kunnen doen.

Limburg heeft naar verhouding de meeste positieve tests van Nederland. In de afgelopen twee kalenderweken zijn daar 18.773 inwoners positief getest, omgerekend 1680 op elke 100.000 inwoners. Daarmee staat Limburg negende op de Europese ranglijst, waar 211 regio’s op staan. Vorige week stond Limburg 5e. Zeeland zakt van de 8e naar de 11e plaats. Noord-Brabant (van 19 naar 26) en Friesland (van 20 naar 22) dalen ook. Dat betekent dat de daling sneller gaat dan op andere plekken.

De Deense hoofdstad Kopenhagen is dus de grootste brandhaard van Europa geworden. Daar zijn in de afgelopen twee weken meer dan 55.000 besmettingen vastgesteld. Omgerekend gaat hem om bijna 3006 op elke 100.000 inwoners. Dat is een stijging van 48 procent ten opzichte van de kaart van vorige week. Ook in de Noorse hoofdstad Oslo stijgt het aantal nieuwe gevallen snel. De beide landen hebben veel besmettingen met de omikronvariant vastgesteld.

Updated 🚦 maps are online!

These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.

Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/bQEfsMMbOl

— ECDC (@ECDC_EU) December 23, 2021