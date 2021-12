Dit zijn de eerste beelden van Mocro Maffia seizoen 4

Mocro Maffia is de populairste serie van streamingdienst videoland. De serie is alweer toe aan seizoen 4. En ze zijn er: de eerste beelden!

Wie een serie moet opnoemen van Videoland, zal waarschijnlijk als eerste Mocro Maffia zeggen. De serie is razend populair en dus het niet raar dat er een vierde seizoen op de planning staat. Vanaf volgende maand kunnen we dus weer vol spanning voor de tv zitten. Om alvast in de stemming te komen deelt Videoland nu de eerste beelden.

Dit is Mocro Maffia

We kunnen ons bijna niet voorstellen dat je Mocro Maffia nog nooit hebt gezien, maar als dat het geval is volgt hier een korte beschrijving. In de serie zien we hoe Romano en zijn vrienden een goedlopende cocaïnehandel hebben in onze hoofdstad. Na een ruzie begint ‘de Paus’ voor zichzelf en dat zorgt natuurlijk voor een flinke ruzie. Dat zorgt voor een flinke bendeoorlog en een grote strijd vol actie en verraad. Het verhaal van de serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Wouter Laumans en Marijn Schrijver.

Hieronder zie je de beelden van de voorloper van het nieuwe seizoen van Mocro Maffia.

Warming-up op Videoland

Kun je niet wachten op het nieuwe seizoen van Mocro Maffia, dan kun je naast het derde seizoen ook nog Mocro Maffia: Meltem kijken. In deze korte film zien we de Turks-Nederlandse creditcardfraudeur Meltem, die haar vader uit de handen van de bende wil houden. Deze korte film duurt zo’n drie kwartier en mogelijk zien we haar dus ook weer terug in het vierde seizoen. Het lijkt dus een soortgelijke opwarmer te zijn als de miniserie Komtgoed die voorafgaand aan seizoen 3 te zien was. Metro sprak eerder met hoofdrolspeelster Sinem Kavus. Zij speelt het personage dat op weg naar seizoen 4 wordt geïntroduceerd en dat interview kun je hier lezen.

Het nieuwe seizoen van bestaat uit acht afleveringen. De eerste aflevering staat gepland op 28 januari, waarna er elke week een nieuwe episode uitkomt.

Hier vind je Mocro Maffia van Videoland seizoen 1, 2 en 3.