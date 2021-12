Eurobiljetten krijgen make-over: ‘Moet herkenbaar voor alle leeftijden en achtergronden zijn’

Europese bankbiljetten krijgen in 2024 een nieuw uiterlijk, heeft de Europese Centrale Bank (ECB) bekendgemaakt. Dat is voor het eerst sinds de invoering twintig jaar geleden.

De make-over moet Eurobiljetten herkenbaar maken voor jongere generaties en andere achtergronden.

Thema’s en ontwerpwedstrijd

Het project wordt volgens de ECB een samenwerking met Europese burgers. De bank gaat in verschillende focusgroepen ideeën van bewoners gaan verzamelen over welke thema’s er op de nieuwe biljetten terug moeten komen. Vervolgens zal ieder land een adviseur aandragen die een lijst met uiteindelijke thema’s inlevert. Die adviseurs komen van diverse disciplines, zoals geschiedenis, natuurwetenschap, sociale wetenschappen, kunst en technologie. Als de thema’s gekozen zijn, zal er een ontwerpwedstrijd komen waarin iedereen zijn ontwerp voor het nieuwe biljet kan indienen.

De ECB meldt dat het design van de huidige biljetten gebaseerd is op het thema ‘eeuwen en stijlen’, wat verbeeld wordt door de ramen, deuropeningen en bruggen die op de biljetten te zien zijn. Christine Lagarde, directeur van de ECB, zegt: „De Eurobiljetten blijven. Het is een tastbaar en zichtbaar symbool dat wij als Europeanen een eenheid vormen, ook in tijden van crisis.” Nu, na twintig jaar, is het tijd voor iets nieuws. „We willen de biljetten herkenbaar maken voor Europeanen van alle leeftijden en achtergronden.”

Contant geld blijft belangrijk

Want hoewel er in de afgelopen jaren verschillende aanpassingen zijn gedaan om de biljetten lastiger vervalsbaar te maken, is het uiterlijk verder hetzelfde gebleven. Dat er steeds meer digitaal wordt betaald, maakt het papieren biljet volgens de ECB niet minder belangrijk. „De vraag naar contant geld is in de afgelopen jaren gestegen vanwege de cruciale functie om de waarde op te slaan”, staat er op de website.

Wel gaat de ECB kijken naar de mogelijkheid om in de toekomst ook een digitale Euro te ontwikkelen. Het onderzoek naar dit idee loopt gelijk met het redesign van de Eurobiljetten. „We willen biljetten ontwikkelen waar Europese burgers zich mee kunnen identificeren, en die ze met trots kunnen gebruiken.”