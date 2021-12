Steeds meer mensen ontevreden over woonomgeving, blijkt uit nieuwe cijfers

Het ongenoegen van mensen over hun woonsituatie is net als voorgaande jaren weer toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Mensen waren een stuk minder tevreden met hun woning en directe woonomgeving dan het jaar ervoor.

Mensen klagen onder andere over de afstand tot voorzieningen die toeneemt, zoals basisscholen, cafés en sporttereinen.

Steeds krappere woningmarkt

Hoofdeconoom Peter Hein van Mullingen van het CBS ziet een duidelijke oorzaak voor het stijgen van het ongenoegen van mensen. „Dat heeft ook te maken met de situatie op de Nederlandse woningmarkt.” Hiermee verwijst hij naar het grote tekort aan woningen en de huizenprijzen die de afgelopen jaren enorm zijn gestegen. Dat maakt het voor mensen lastig om door te groeien naar een huis dat beter bij hun leefsituatie past. Niet alleen koopwoningen worden steeds duurder, maar ook huurprijzen zijn in de afgelopen jaren exponentieel gestegen.

Andere welvaartsaspecten gelijk gebleven

De ontevredenheid met de woonomgeving is een van de weinige gemeten aspecten die gedaald zijn ten opzichte van vorig jaar. Andere aspecten, onder meer welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid, vrije tijd, samenleving, veiligheid en milieu, bleven nagenoeg gelijk. De invloed van de coronapandemie is daar volgens Van Mullingen nog niet direct te zien. „De inkomens en koopkracht gingen in 2020 sterk vooruit, terwijl de economie kromp.” Lonen stegen met name door eerdere cao-afspraken die per 2020 ingingen. Door coronasteunmaatregelen raakten relatief weinig mensen hun baan kwijt.

Welvaartsverschillen per gemeente

„De vraag is wel hoe het er voor 2021 uit gaat zien. De inflatie loopt op, dus dat is geen goed teken voor de koopkracht”, aldus Van Mullingen. De grootste verschillen in welvaart zijn momenteel tussen de grote steden en het platteland te zien. Mensen die in de stad wonen zijn gemiddeld minder gezond, verdienen minder en zitten in een minder veilige en schone leefomgeving. Met name in Zuidoost-Brabant en Noord-Brabant ervaren mensen hogere welvaart dan in andere gemeenten.

De gemeenten die het laagst scoren zijn Noordoost-Groningen zoals Veendam, Midden-Groningen en Oldambt. Hier is een relatief hoge werkloosheid en grote afstand tot voorzieningen. Ook hebben deze mensen naar verhouding een lager inkomen en een slechtere gezondheid.