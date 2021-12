OM tijdens hoorzitting: ‘Verdachte hield Peter R. de Vries al langer in de gaten’

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat Kamil E., een van de verdachten van de moord op Peter R. de Vries, de misdaadverslaggever al langer in de gaten hield. E. en zijn advocaten ontkennen iedere betrokkenheid en vinden dat hij vrijgelaten moet worden.

Volgens de advocaten is er onvoldoende bewijs dat de 35-jarige Pool iets met de moord te maken heeft.

Moord op Peter R. de Vries

Vandaag is de tweede voorbereidende zitting in de zaak van de moord op De Vries. Hij werd op 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, na een optreden in het programma RTL Boulevard. Hij bezweek negen dagen later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. De moord hield hoogstwaarschijnlijk verband het feit dat De Vries Nabil B. bijstond, de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. In 2018 en 2019 werden de broer en de advocaat van de kroongetuige al vermoord. Peter R. de Vries wilde, ondanks de dreiging, geen extra beveiliging.

Verdachte deed een voorverkenning

In de zitting van vandaag staan de twee verdachten Kamil. E. en Delano G. terecht. Die laatste wordt ervan verdacht dat hij de schutter was. E. zou hem hebben geholpen.Het OM voert als bewijs de aanwezigheid van E. in Amsterdam aan op de dag van de moord. De Pool erkende eerder al dat hij iemand op en neer naar Amsterdam heeft gereden op de dag dat De Vries werd neergeschoten, maar hij had geen weet van een moord.

Het OM vermoedt ook dat E. op 23 juni al eens in Amsterdam was voor een voorverkenning. De verdachte zegt die dag wel in de hoofdstad te zijn geweest, maar „ik heb niets met de zaak te maken”. Dat hij een week voor de moord ook in Amsterdam was, ontkent E. wel. „Ik ben niet de persoon op die camerabeelden. Ik was bij mijn moeder.”

Mogelijk verlenging van voorlopige hechtenis

Ondanks de bezwaren van de advocaten van E. dat er niet genoeg bewijs is om hem vast te houden, ziet het OM dat totaal anders. De rechtbank beslist mogelijk later vandaag over een verlenging van de voorlopige hechtenis. De advocaten van verdachte G. hebben niet gevraagd om hem vrij te laten.

Gisteren was er op NPO1 een documentaire over Nicky Verstappen te zien, een andere moordzaak waar Peter R. de Vries een belangrijke en ondersteunende rol in speelde. De beelden van De Vries in de documentaire maakte bij de kijkers veel emotie los.