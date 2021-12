Na week weer meer coronapatiënten in ziekenhuizen, strategie boosterprik aangepast

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 2411 coronapatiënten. Dat zijn er 88 meer dan een dag geleden. Het is voor het eerst in een week dat de bezetting van Covid-patiënten in de ziekenhuizen stijgt. Ondertussen wordt alles op alles gezet om de boosterprik snel aan Nederlanders die dat willen te geven. De strategie daarvoor wordt snel aangepast.

De stijging in de ziekenhuizen komt door een toename van het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen. Daar liggen momenteel 1815 mensen met Covid-19. Dat zijn 101 patiënten meer dan 24 uur geleden. Er werden 149 nieuwe coronapatiënten in de klinieken opgenomen, maar doordat er ook mensen overleden of werden ontslagen nam de totale bezetting minder snel toe.

Minder coronapatiënten op ic’s ziekenhuizen

Het aantal opgenomen coronapatiënten op de intensive cares is afgelopen etmaal wel gedaald, met 13. In totaal houden nu 596 ernstig zieke mensen met Covid-19 een ic-bed bezet. Het is wel voor het eerst sinds 5 december dat er minder dan 600 coronapatiënten op de ic’s liggen.

Er werden van gisteren op vandaag in 24 uur 29 nieuwe Covidpatiënten op de ic’s opgenomen. Doordat er meer mensen overleden of de afdeling mochten verlaten, nam het totaal aantal bezette bedden toch af.

Tot en met gisteren waren de cijfers een week lang beter. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen daalde ook nog van zaterdag op zondag. De meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) laten vandaag weer eens een wat minder vrolijk beeld zien. Iets waarmee in de corona-persconferentie van zaterdag al rekening werd gehouden en direct een nieuwe lockdown opleverde.

Snelle actie voor de boosterprik

Om de ziekenhuizen te behoeden voor een nog slechter scenario wordt momenteel alles op alles gezet voor een snelle boosterprik voor alle Nederlanders. Vandaag konden de eerste 60-minners die dat willen een afspraak maken. Verschillende GGD’en veranderen hun werkwijze om per uur meer boosterprikken tegen het coronavirus te kunnen zetten. Zo sluit de regio Utrecht tijdelijk alle kleine priklocaties en gaat een nieuwe priklocatie in Leeuwarden werken zonder prikhokjes.

Nicolette Rigter, directeur Publieke Gezondheid van de GGD Utrecht: „Een kleine locatie heeft in verhouding meer medewerkers nodig dan een grote. Denk hierbij niet alleen aan artsen die prikken, maar ook aan medewerkers die het hele vaccinatieproces begeleiden zoals hosts, administratieve medewerkers en EHBO’ers.”

Van de 29 locaties in Utrecht blijven er acht geopend, in Utrecht, Amersfoort, Nieuwegein, Veenendaal en Woerden. Op 27 december opent een nieuwe locatie in Houten. Iedereen die al een afspraak heeft staan op een kleinere locatie wordt opnieuw ingepland. Sommige mensen moeten daardoor verder reizen, maar dit is volgens de GGD „de enige manier waarop wij iedereen zo snel mogelijk kunnen vaccineren”. En zo wordt er op meer plaatsen actie ondernomen.In januari moeten alle volwassen Nederlanders een boosterprik tegen het coronavirus hebben kunnen krijgen.