Nu ook 60-minners aan de beurt voor afspraak voor de boosterprik

De eerste mensen die jonger zijn dan 60, kunnen op grond van hun leeftijd een afspraak maken voor een boosterprik. Het gaat om mensen die in 1962 zijn geboren.

Dat heeft demissionair coronaminister Hugo de Jonge vandaag aangekondigd.

Mensen van 60 jaar en ouder krijgen voorrang bij hun boosterprik omdat zij meer risico lopen bij een coronabesmetting. Bovendien zijn zij begin dit jaar als eersten ingeënt, dus kan hun afweer eerder afgezwakt zijn. De boosterprik moet de bescherming tegen het coronavirus een oppepper geven.



1962 is aan de beurt: de 50'ers dus! Plan de #oppepprik online. Dan ben je zo snel mogelijk beter beschermd tegen #Omikron.

💻 Vanaf 11.00 uur op: https://t.co/atuKEXyXpm

❓ Check hier hoe je een afspraak maakt: https://t.co/dtN0IclRjK

ℹ️ Meer weten? https://t.co/oKdX3cjU4C pic.twitter.com/Uyh9mccpbe — Hugo de Jonge (@hugodejonge) December 20, 2021

60-minners in de zorg kregen al een kans op de boosterprik

De 60-minners die eerder een afspraak konden maken, konden dat doen omdat ze in de zorg werken. Die groep kreeg ook voorrang. Ook volwassenen met bijvoorbeeld het syndroom van Down konden eerder hun boosterprik krijgen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt dat voor eind januari iedere volwassene de kans krijgt om een boosterprik te halen. Hugo de Jonge gaf dat zaterdagavond ook aan tijdens de corona-persconferentie waarbij de volgende lockdown werd aangekondigd. Mensen die in de afgelopen maanden hun eerste of tweede prik hebben gehad, moeten nog even wachten, net als mensen die onlangs corona hebben opgelopen.

Vaccineren met Pfizer/BioNTech en Moderna

Voor de boosterprik wordt gebruik gemaakt van de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, ook als mensen eerder AstraZeneca of Janssen kregen.

Alle volwassenen kunnen uiterlijk 7 januari een afspraak maken voor het zetten van een boostervaccinatie, beloofde zorgminister Hugo de Jonge zaterdag. Alleen met een booster ben je goed beschermd tegen de nieuwe omikronvariant, aldus de bewindsman. Hij roept mensen, die dat al kunnen, op zo snel mogelijk online een afspraak te maken voor de prik. Ook riep hij ongevaccineerden weer op zich te laten prikken.

De komende week moeten er een miljoen prikken worden gezet. De week erop moet het richting 1,5 miljoen boosterprikken gaan, aldus De Jonge. Op locaties komen extra priklijnen en de tijden worden verruimd dat er gevaccineerd kan worden.