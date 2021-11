Zeker acht doden na chaos op Amerikaans festival: ‘Mensen dansten op auto’s hulpdiensten’

Zeker acht mensen die een optreden van de Amerikaanse rapper Travis Scott bijwoonden op zijn eigen Astroworld Festival zijn overleden. Er ontstond vrijdagavond veel chaos tijdens het optreden van de populaire rapper toen een menigte het publiek naar de voorkant van het podium drong, aldus de hulpdiensten.

Ook zouden honderden festivalbezoekers gewond zijn geraakt na verdrukking op het festival in de Amerikaanse stad Houston, dat werd bezocht door 50.000 mensen. De meesten werden behandeld op een speciaal ingericht kamp op het festivalterrein. Zeventien waren er ernstiger aan toe en moesten naar het ziekenhuis worden vervoerd.

Bezoekers bestormden ingang festival

Eerder op de avond waren er ook al problemen op het festival bij het NRG-stadion in Houston. Talrijke bezoekers van het tweedaagse festival van de Amerikaanse rapper Travis Scott bestormden de ingang en omheiningen van het festivalterrein. De politie probeerde de aanstormende fans te stoppen en hield daarbij ook meerdere mensen aan.



Agenten konden echter niet voorkomen dat rond 21.00 uur plaatselijke tijd een menigte zich steeds meer naar voren drong. Dat was tijdens een optreden van rapper Travis Scott. Het leidde tot verwondingen en paniek. „Mensen begonnen flauw te vallen, raakten bewusteloos en dat voedde de paniek verder”, leggen de hulpdiensten uit. Volgens een woordvoerder van de brandweer kregen elf festivalbezoekers een hartstilstand, waarvan er acht overleden. Het festival is afgelast.

Ambulancepersoneel reanimeert bezoekers midden in publiek

Op schokkende beelden op sociale media is te zien hoe ambulancepersoneel bezoekers midden in het publiek reanimeert terwijl het optreden doorgaat. Andere beelden laten zien dat festivalbezoekers op auto’s van hulpdiensten dansen, terwijl zij gewonden van het terrein vervoeren.



De Amerikaanse rapper Travis Scott maakte er op zijn eigen festival in eerste instantie nog een groot feest van. Zeker toen rapper Drake hem op het podium vergezelde. Wel staakte hij meermaals zijn eigen optreden. Volgens de plaatselijke krant Houston Chronicle deed Travis Scott dat toen hij fans in nood nabij de voorkant van het podium zag. De rapper vroeg de beveiliging om ervoor te zorgen dat ze in orde waren en hen uit de menigte te helpen. Hulpverleningsvoertuigen, flitsende lichten en alarmen sneden meerdere keren door de menigte.



TRAVIS SCOTT AND DRAKE PERFORMING AT ASTROFEST 🌵🦉

Veel kritiek op rapper Travis Scott: ‘Ging door terwijl mensen voor hun leven vochten’

Toch is er veel kritiek op de rapper. Hij zou weinig hebben geleerd van incidenten tijdens de vorige editie van zijn festival in 2019. Toen moesten meerdere mensen naar het ziekenhuis omdat ze waren vertrapt door losgeslagen publiek. Ook bij die editie was er veel chaos bij de ingang. Bovendien winden mensen zich erover op dat Travis Scott zijn optreden niet direct staakte toen hij zag dat er problemen waren.



*people on the ground passed out & literally fighting for their lives* people around them: “HELP, MEDIC, HELP, HELP PLEASE” travis scott: “houston, put your middle fingers up, chase b drop that shit” #ASTROWORLDFest — tmac. (@macdaddytee) November 6, 2021

Getuige doet haar verhaal: ‘Mensen letterlijk op elkaar gestapeld’

Niet alleen Travis Scott krijgt er van langs. Ook zouden beveiligers en andere verantwoordelijken op het festival niet adequaat hebben gehandeld toen er sprake was van verdrukking. Op Instagram doet een getuige haar verhaal. „Het was een soort Jenga-toren, personen werden letterlijk op elkaar gestapeld.”

Ze wist op een gegeven moment op een platform te klimmen waar op dat moment een cameraman de show aan het filmen was. Ze wees hem op de paniek en de vertrapping die op dat moment in het publiek was ontstaan. „Mensen gaan hier dood”, zou ze hebben geschreeuwd. „Stop de show, doe iets!” Maar er kwam geen hulp. „In plaats daarvan werd ik uitgejouwd. De man op het platform zei dat als ik er niet snel af zou gaan, hij me eraf zou duwen.”



