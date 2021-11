Problemen bij ProRail houden aan: ook vandaag uitgevallen treinen door personeelstekort

Het dringende tekort aan verkeersleiders blijft problemen geven bij spoorwegbeheerder ProRail. Het hele weekend rijden er minder treinen, vandaag zal dat vooral op trajecten in midden-Nederland zijn.

ProRail gaf eerder aan dat ze minder treinen kunnen laten reiden door een personeelstekort op de verkeersleidingsposten. „We hebben op dit moment zestig mensen nodig om de roosters op een duurzame manier gevuld te krijgen”, schrijft een woordvoerder op de website van ProRail. Tot die tijd zullen de problemen aan blijven houden.

Minder treinen bij ProRail

De gevolgen zijn dit weekend duidelijk te merken. Door een gebrek aan verkeersleiders rijden er op het traject Utrecht-Arnhem vanaf zaterdag 15.00 uur geen treinen meer. En het treinverkeer daarvoor liep ook al moeizaam door een spoorstaafbreuk op het traject. De spoorstaven worden dit weekend vervangen. „Extra uitdaging is dat het gaat om spoorstaven van wel veertig meter lang. De voorbereiding van zo’n spoedvervanging vergt enige tijd”, aldus ProRail. Door de breuk kan er slechts van één van de twee sporen gebruik worden gemaakt.

Naar verwachting zullen er in ieder geval tot 15.00 uur vandaag geen treinen tussen Utrecht en Arnhem rijden. Daarna is er weer personeel aanwezig om het treinverkeer in goede banen te leiden. Ook treinreizigers tussen Maarn en Rhenen en tussen Barneveld Centrum en Ede Wageningen ervaren tot 15.00 uur hinder van het personeelsgebrek. Conexxion en NS zetten ter vervanging bussen in.

Kortetermijnoplossingen

Voorlopig zal het bij dit soort kortetermijnoplossingen moeten blijven. ProRail verwacht het personeelstekort pas in 2023 ‘zo veel mogelijk opgelost te hebben’. Tot die tijd moeten de gaten in de verkeersleidingsposten moeten worden opgevangen door minder treinen te laten rijden én het tijdelijk oproepen van onder meer gepensioneerden en oud-medewerkers. „We proberen landelijk te scannen waar het nodig is om mensen op korte termijn in te zetten, maar dat lukt simpelweg niet altijd”, zei een woordvoerder eerder. „Dat is natuurlijk heel vervelend.”



Door een spoordefect tussen Utrecht en Arnhem is er vanaf 23:00 geen treinverkeer tussen Utrecht en Arnhem. Afhankelijk van hoe de werkzaamheden verlopen, zijn we daarmee zondagmiddag klaar. Dan kan er weer over één spoor gereden worden. Lees meer: https://t.co/ajjNYbNtsK pic.twitter.com/0Fvthlbp4B — ProRail (@ProRail) November 6, 2021



