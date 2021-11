Travis Scott is kapot van Astroworld-drama: ‘Mijn gedachten zijn bij families van slachtoffers’

Rapper Travis Scott heeft voor het eerst gereageerd op het drama dat zich heeft voltrokken bij het Astroworld Festival in Houston. „Ik ben kapot van wat er gisternacht is gebeurd. Mijn gedachten zijn bij de families van de slachtoffers en alle andere mensen die de gevolgen hiervan nu voelen”, schrijft Scott, die het festival heeft bedacht, op Twitter.

Zeker acht mensen zijn in het gedrang dat ontstond tijdens het optreden van Scott overleden. Zeventien mensen, wie een 10-jarig kind, werden overgebracht naar het ziekenhuis. Het festival is inmiddels afgelast.

Mensen die vlak bij het podium stonden raakten bewusteloos in het gedrang. Gedurende de dag zijn meer dan driehonderd mensen behandeld bij de eerste hulp op het festivalterrein. In totaal waren er zo’n 50.000 fans op het festival.

Travis Scott zegt in zijn verklaring het onderzoek van de lokale autoriteiten naar de oorzaak te steunen. „Ik wil de bewoners van Houston helpen om de getroffen families te steunen”, voegt hij nog toe.

De gouverneur van Texas heeft inmiddels ook gereageerd op de gebeurtenissen. Greg Abbott zegt bedroefd te zijn en leeft mee met de nabestaanden van de acht bezoekers die vrijdag in het gedrang zijn overleden. De politicus spreekt van een ‘beangstigende’ situatie die ontstond door het gedrang voor het podium.

What happened at Astroworld Festival last night was tragic, & our hearts are with those who lost their lives & those who were injured.

Thank you to the first responders & good Samaritans who were on site & immediately tended to those who were injured in the crowd. pic.twitter.com/7ErIdgBkEA

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) November 6, 2021