Nieuwe maatregel Frankrijk: recordaantal mensen melden zich aan voor ‘boosterprik’

Ook in Frankrijk loopt het aantal besmettingen weer op en zijn er nieuw ingevoerde maatregelen. Zo adviseert de Franse overheid een boosterprik voor alle Fransen vanaf 18 jaar waarvan de laatste dosis Pfizer, Moderna of AstraZeneca ouder dan vijf maanden is. Na het advies heeft een recordaantal van 1,2 miljoen mensen een afspraak gemaakt voor de zogeheten ‘boosterprik’.

Deze regel geldt voor alle Franse inwoners en is vooralsnog niet van toepassing voor toeristen. Frankrijk hoopt door het invoeren van deze maatregel het aantal nieuwe besmettingen terug te dringen.

Vaccinatie zeven maanden geleden? Geen geldige QR-code

Gisteren maakt minister van Gezondheid Olivier Véran de nieuwe maatregel bekend. De maatregel houdt in dat het coronatoegangsbewijs vervalt voor alle Fransen van ouder dan 18 die zeven maanden geleden volledig zijn ingeënt en geen boosterprik hebben gehaald. De regel gaat vanaf 15 januari gelden, zo maakte Véran bekend. Voor mensen die ouder zijn dan 65 jaar gaat gaat de maatregel op 15 december in, omdat zij al langer een booster kunnen krijgen.

Véran ziet voorlopig af van strenge maatregelen, zoals een lockdown of een avondklok. Wel werd in Frankrijk de mondkapjesplicht verder uitgebreid en is op meer plekken de coronapas verplicht. In Nederland gaan we overigens vanaf zondag hoogstwaarschijnlijk in een avondlockdown.

PCR-test kost zo’n 44 euro in Frankrijk

Meer maatregelen volgen in Frankrijk. Op dit moment is 87 procent van de Franse bevolking gevaccineerd en voor de mensen die geen vaccinatie- of herstelbewijs hebben, wordt het per 29 november nóg lastiger gemaakt. Vanaf 29 november mag een negatieve coronatest namelijk niet ouder zijn dan 24 uur. Dat is nu 72 uur. Bovendien is een PCR-test in Frankrijk niet gratis. Een PCR-test uitgevoerd door medisch biologische laboratoria bedraagt 43,98 euro, meldt de Franse nieuwssite Le Journal des Femmes.

Een coronapas is in Frankrijk verplicht voor toegang tot horeca, musea, monumenten, bioscopen, openbaar vervoer (landelijk) en evenementen van meer dan 50 personen. De coronapas-plicht geldt voor alle bezoekers (ook toeristen) vanaf 12 jaar en er wordt ook in restaurants en cafés serieus op gecontroleerd.