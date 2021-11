Voor wie wilde gaan stappen in de nacht in België: dat gaat niet meer

Veel Nederlanders zullen het in het hoofd hebben gehad. De horeca in eigen land dicht? Dan gaan we ‘mooi naar België’. De coronamaatregelen bij onze zuiderburen worden echter aangescherpt, dus dat stappen over de grens wordt lastiger.

Minder zwaar als de naderende zogeheten avondlockdown bij ons, maar toch. De horeca in België moet om 23.00 uur dicht en het nachtleven (clubs) bestaat bij de Belgen de komende tijd niet meer.

Geen privéfeestjes meer in België

Naast de zwaardere coronamaatregelen voor de horeca, zijn privéfeestjes in België de komende weken verboden. Met de nieuwe maatregelen hopen de autoriteiten de nieuwe golf van coronabesmettingen te bedwingen.

Ook België boekt de laatste dagen recordaantallen coronagevallen. De ziekenhuizen dreigen de toeloop van patiënten niet meer aan te kunnen en testcentra kunnen het werk niet meer aan. Ruim een week geleden werden de coronamaatregelen al aangescherpt, maar dat blijkt niet genoeg. „Het virus heeft ons verschalkt”, constateert premier Alexander De Croo.



Dusss horeca dicht in België of grenzen dicht #welerenniet Horeca vreest dat klanten bij nieuwe coronamaatregelen de grens oversteken – https://t.co/dh0mYGXjwR — Bas (@BasDeSchrijver) November 26, 2021

Zes mensen aan tafel, wel kerstmarkten

De horeca moet niet alleen vroeger dicht, maar er mogen ook hooguit nog zes gasten aan een tafel. Voor kerstmarkten geldt hetzelfde sluitingsuur als de horeca. Discotheken en het overige nachtleven moeten helemaal op slot. Evenementen zijn alleen nog toegestaan als bezoekers op hun plaats blijven zitten. De maatregelen gaan morgen al in en zijn voorlopig voor drie weken van kracht.

Dat de Belgische horeca ‘s avonds de komende weken langer openblijft dan de Nederlandse, baart deskundigen al onmiddellijk zorgen. Viroloog Marc Van Ranst, die deze week ook een boodschap van Jan Terlouw doorzette, vreest dat Nederlanders naar Belgische cafés en restaurants zullen uitwijken.



Een oproep van de oerdegelijke Jan Terlouw: vaccineer u! https://t.co/y054kRveWl — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) November 24, 2021

België gaat het toedienen van boosterprikken nog versnellen, kondigt De Croo aan. Wie Janssen of AstraZeneca heeft gekregen moet binnen vier maanden een oppepper voor de afweer kunnen halen, bij Pfizer en Moderna wordt dat zes maanden. Verder komen er inloopcentra waar mensen zich kunnen laten testen.

Inspanning aan heel België gevraagd

De liberale premier doet een oproep „aan ons allemaal om een inspanning te doen ons zo goed mogelijk aan de maatregelen te houden”. De Croo is „ervan overtuigd dat we met een aanpassing van ons eigen gedrag en onze solidariteit we ons er opnieuw zullen kunnen doorslaan”. Hij wees met name ook op de plicht voor iedereen boven de tien jaar om op openbare plaatsen een mondmasker te dragen. Dat is „een zeer belangrijke vorm van bescherming, ook voor gevaccineerden. En op dit moment kunnen we elke vorm van bescherming gebruiken”.

De scholen blijven open, ook al blijken die een belangrijke spil in de verspreiding van het virus. Wel komen er strengere voorschriften. Zo moeten groepen mogelijk beter worden gescheiden en wordt een mondkapje vaker verplicht.

Actuele informatie over de coronmaatregelen van België vind je hier.