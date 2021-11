Kabinet heeft besloten: vanaf zondag avondlockdown

De kogel is door de kerk: er gaat vanaf dit weekend inderdaad een ‘avondlockdown’ in. Dat betekent dat veel sectoren, waaronder de horeca en niet-essentiële winkels, de deuren van 17.00 uur tot 05.00 uur gesloten moeten houden. Scholen mogen wel open blijven, maar ook met extra maatregelen. Dat weet de NOS te melden.

Volgens Haagse bronnen geldt de vervroegde sluitingstijd voor de horeca, niet-essentiële winkels, amateursport, de cultuursector en ‘doorstroomlocaties’, zoals musea. Supermarkten mogen wel nog tot 20.00 uur open blijven, zoals het nu is.

Avondlockdown vanaf zondag

De maatregelen gaan aanstaande zondag in en zullen voor ten minste drie weken gelden. Scholen mogen dus openblijven, zoals het OMT adviseerde. Wel moeten leerlingen vanaf groep zes mondkapjes dragen. Ook middelbare scholieren moeten dat. Voor beide groepen geldt dat alleen wanneer ze in de gangen lopen.

Doel van de kabinet is de oplopende besmettingen tot een halt te roepen. Het gemiddelde van de afgelopen week staat nu op ruim 22.000 besmettingen per dag. Ook in de ziekenhuizen loopt de druk op. Verpleegkundigen luidden al de noodklok, net als meerdere ziekenhuizen.

De Jonge over maatregelen: ‘Bereid je voor op een barre winter’

Ook Hugo de Jonge heeft gereageerd op de komende maatregelen. Hij waarschuwt dat mensen zich „schrap moeten zetten voor een barre winter”. Het kabinet zal „alle maatregelen nemen die nodig zijn om de zorg te ontlasten”.

„Als je het zo hard ziet oplopen, moet je die kentering forceren”, zegt De Jonge op de dag dat hij een nieuwe fase in de zorg aankondigt. In het hele land worden planbare operaties uitgesteld om meer acute zorg te kunnen verlenen. De maatregelen die eerder deze maand werden aangekondigd, hebben nog weinig effect.