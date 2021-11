In Duitsland alleen nog werken en in het ov met de coronapas

In Duitsland is vanaf morgen de coronapas verplicht om naar werk te gaan of om met het openbaar vervoer te reizen. Mensen moeten zijn ingeënt, genezen of recent negatief getest zijn op het coronavirus.

De regel is zeker tot 19 maart 2022 van kracht. De beslissing is dus ook voor Nederlanders die in Duitsland met het ov gaan reizen van belang. Zondag gingen er specifiek voor Nederlanders al strengere maatregelen in als zij naar de oosterburen willen. Omdat ons land weer geldt als hoogrisicogebied, is er een nieuwe regel voor iedereen ouder dan 12 jaar die van plan is om langer dan 24 uur in Duitsland te verblijven. Dan moet je namelijk een speciaal formulier invullen. Daarnaast moet je via dezelfde website een bewijs van genezing, vaccinatie of een negatieve test uploaden.

Coronapas moet Duitse besmettingen verminderen

Met het invoeren van het zogenoemde 3G-beleid voor de werkvloer en het ov wil Duitsland nu het aantal nieuwe coronabesmettingen in eigen land verminderen. Het is een uitbreiding van het huidige Duitse beleid. Momenteel zijn de toegangsbewijzen al verplicht om onder meer evenementen en sportwedstrijden bij te wonen of naar de horeca te gaan. In Duitsland loopt net als in Nederland het aantal besmettingen al weken op tot recordhoogtes. De ziekenhuizen komen ook steeds verder onder druk te staan.

Onder meer in Hamburg werd zondag nog tegen coronamaatregelen gedemonstreerd.



Duitsers kunnen met een QR-code of een vaccinatieboekje aantonen dat ze volledig zijn ingeënt tegen het virus. Een boosterprik is hiervoor niet nodig. Mensen die corona hebben gehad, moeten met een officieel bewijs hiervan kunnen aantonen dat ze zijn genezen.

Elke dag een coronatest

Duitse werknemers die niet zijn ingeënt of dat bewijs niet willen laten zien, moeten zich iedere dag laten testen. De werkgever moet twee tests per dag vergoeden en werknemers kunnen wekelijks een gratis sneltest laten afnemen. De rest moeten ze zelf betalen, meldt de krant Rheinische Post.

De werkgever moet controleren op het coronatoegangsbewijs. Bij mensen die zijn ingeënt of genezen is die controle eenmalig, mensen die zich laten testen moeten dagelijks worden gecontroleerd of ze een toegangsbewijs hebben.

De maatregel is ingevoerd om een lockdown te voorkomen. De Duitse overheid wil op deze manier scholen en winkel kunnen openhouden. Op 9 december wordt de maatregel geëvalueerd.