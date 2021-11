CDA wil ‘narcostaat’ voorkomen: ‘Meteen straf bij gebruikershoeveelheid harddrugs’

Op dit moment mag je met een bepaalde hoeveelheid harddrugs over straat. Wanneer de politie je dan aanhoudt, krijg je geen straf. Daar moet een einde aan komen, vind het CDA. In een nieuwe visie over de Nederlandse drugsaanpak schrijft de partij dat het gedogen van ‘gebruikershoeveelheden’ moet stoppen.

Als het CDA het voor het zeggen had, krijgt iemand die voor het eerst gepakt wordt met harddrugs, meteen een boete. Bij een tweede keer volgt dan een taakstraf.

Gebruikershoeveelheden harddrugs gedoogd

Harddrugs zijn officieel verboden, maar wanneer je bijvoorbeeld één xtc-pil op zak hebt, geldt dat als een ‘gebruikershoeveelheid’. Dat betekent dat je de drugs waarschijnlijk zelf gaat gebruiken en het niet verkoopt. Maar volgens het CDA ziet de politie tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) zelfs vijf pillen als een gebruikershoeveelheid. Dat is omdat „het voor de politie niet haalbaar is om bij elk getroffen drugsbezit tot arrestatie over te gaan”.

Volgens het CDA is het gedoogbeleid deels de oorzaak „waarom Nederland in veel hogere mate last heeft (gekregen) van zware georganiseerde drugscriminaliteit ten opzichte van andere Europese landen”. In de visie staan talloze andere maatregelen die de partij wil nemen om te voorkomen dat Nederland een ‘narcostaat’ wordt.

CDA: ‘Hogere straffen, coffeeshops weg uit straatbeeld’

Een andere stap om het worden van een narcostaat te voorkomen, is het verhogen van de maximale straffen voor de productie van en handel in harddrugs. Die moeten in lijn worden gebracht met buurlanden. De partij spreekt van „strenge anti-maffiawetgeving naar Italiaans voorbeeld”. Coffeeshops moeten daarnaast verplaatsen naar bedrijventerreinen. Volgens het CDA horen die namelijk niet thuis in het normale straatbeeld. Ook wil het een teruggeeffonds om afgepakt geld te investeren in kwetsbare wijken.

„Simpele oplossingen bestaan niet”, zegt Kamerlid Anne Kuik. „Willen we de democratische rechtsstaat beter beschermen, dan mogen we geen middel ongebruikt laten om dit doel te bereiken. Daarom komt het CDA met voorstellen die de hele keten versterken. Van preventie tot opsporing, en van informatiedeling tot wetgeving om op lokaal en internationaal niveau drugsgerelateerde ondermijning de kop in te drukken.”