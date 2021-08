Oplichters hebben vieze e-mail truc (en mensen trappen er met open ogen in)

Experts van onderzoeksbureau Kaspersky waarschuwen voor een groep oplichters die gebruikmaakt van ‘vishing’: een term voor voice phishing. Het doel is eigenlijk vrij simpel: de scam zorgt ervoor dat mensen naar een bepaald nummer bellen. En als ze bellen, dan wordt gepoogd informatie te ontfutselen van de nietsvermoedende consument.

Het bedrijf laat weten dat een groep nog onbekende oplichters doet alsof de groep werkt voor een bekend hardware- of softwarebedrijf. De groep wil consumenten een waarschuwing meegeven over een bestelde laptop, een smartwatch en andere hardware. Er wordt ook gesproken over bijvoorbeeld gekochte softwarelicenties.

Oplichters gebruiken nieuwe e-mailscam

Het maakt vaak niet uit wat voor type product het is. Het product in kwestie is vrij duur, waardoor consumenten gestimuleerd worden het nummer te bellen in de e-mail die ze hebben ontvangen. Na het bellen proberen de oplichters informatie te ontfutselen, zoals persoonlijke gegevens, of hen malware te laten installeren.

hacker cybersecurity

Dergelijke e-mailberichten bevatten geen links naar externe pagina’s. Er staat alleen een telefoonnummer in. Dat nummer kunnen consumenten bellen om een bestelling te annuleren of aan te passen. De oplichters vragen onder meer naar bankgegevens; naar dergelijke gegevens vragen banken echter niet via de telefoon.

Heb je niets besteld? Niet bellen

Daarnaast kan het gebeuren dat de oplichters vragen geld over te maken of malware te installeren, laat Roman Dedenok, werkzaam bij Kaspersky, weten. Ontvang je dus een e-mail met daarin een besteld product waarvan je je niet herinnert dat je dat besteld hebt? Dan moet je die mail in kwestie lekker weggooien.

Het kan natuurlijk zijn dat je twijfelt, omdat je wellicht net ergens wel een smartphone gekocht hebt, bijvoorbeeld. Ook dan is er geen nood aan de man. Neem dan direct contact op met de leverancier of verkoper van dat product via de officiële site. Klik nooit zomaar ergens op en bel ook geen nummers waar je over twijfelt.