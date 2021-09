Besmet persoon ontsnapt uit quarantainehotel in Nieuw-Zeeland: ‘Ik ben niet ziek’

De Nieuw-Zeelandse politie heeft jacht gemaakt op een met corona besmet persoon. De man is in de nacht van woensdag op donderdag uit een quarantainehotel in Auckland ontsnapt. Hij wilde laten zien dat hij niet ziek was en liep naar eigen zeggen 10 kilometer van het hotel naar zijn huis. Volgens Nieuw-Zeelandse media lukte het agenten om de man donderdagmiddag te arresteren.

Rond 1 uur ‘s nachts is de man uit het quarantainehotel ontsnapt. Op Facebook schrijft hij dat de wandeling van het hotel naar zijn huis drie uur duurde, door de regen en in de kou. Dat meldt The New Zealand Herald. Hij wil hiermee bewijzen dat hij niet ziek is, maar in tegenstelling tot wat de man beweert kunnen mensen wel degelijk het coronavirus bij zich dragen en geen ziekteverschijnselen laten zien. Ook is de Nieuw-Zeelandse krant later geïnformeerd dat de man helemaal niet naar huis is gelopen, maar dat hij is opgehaald door een vriend en thuis is gebracht.

De sporters die meededen aan de Olympische Spelen in Tokyo liepen ook het risico naar een quarantainehotel te moeten. Dat overkwam Candy Jacobs, die er mentale klachten aan overhield.

Ontsnapt uit quarantainehotel

„De quarantainehotels zijn zeer streng beveiligd”, verteld coronaminister Chris Hipkins vandaag. Het Nieuw-Zeelandse leger is namelijk ook betrokken bij de beveiliging van de hotels. „Het is zorgelijk dat iemand ontsnapt is.” Dit is in het verleden al vaker gebeurt, maar niet eerder ging het om een besmet persoon die wist te ontsnappen.

Vlak voordat de man wordt opgepakt plaatst hij een video van 17-seconden op sociale media. Daarin zie je hoe drie agenten in beschermende pakken op hem wachten voor een busje. Zij vertellen hem dat hij vanwege zijn positieve coronatest mee terug moet naar het hotel.

Vanaf 00:34 seconden zie je de bewuste video.

Nieuw-Zeeland kampt met nieuwe corona uitbraak

Sinds een aantal weken worstelt Nieuw-Zeeland met een uitbraak van de Delta-variant van het coronavirus (wat je daarover moet weten, lees je hier). Vandaag zijn er 49 besmettingen gemeld, waardoor het totale aantal besmettingen is gestegen tot 736. Auckland, ook de plek van het quarantainehotel waaruit de man is ontsnapt, is de grootste stad van het land die nog altijd in erg strenge lockdown is.

Reis je vanaf het buitenland naar Nieuw-Zeeland, dan moet je verplicht in quarantaine in een hotel. Daar worden ook positief geteste mensen naartoe gestuurd als blijkt dat ze ondanks hun besmetting toch naar buiten gaan.