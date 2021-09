Vrouw ontmaskerd vanwege spelfout in vervalst vaccinatiebewijs: ‘Maderna’

Een Amerikaanse vrouw die een tripje naar het zonnige Hawaii maakte met een vervalst vaccinatiebewijs, is uiteindelijk van een koude kermis thuisgekomen. Het ‘bewijs’ van de 24-jarige Amerikaanse viel op vanwege een opvallende spelfout: ze zou zijn geprikt met ‘Maderna’, in plaats van met Moderna, schrijven Amerikaanse media.

De eilandengroep hanteert strenge toegangseisen voor toeristen. Om een ​​verplichte quarantaine van tien dagen te vermijden, moeten reizigers een vaccinatiebewijs tonen of een recente negatieve Covid-19-test kunnen overleggen. De vrouw had overduidelijk geen zin om zich aan die regels te houden. In eerste instantie leek haar omzeilingspoging zelfs succesvol. Maar op de terugreis ging het voor de vrouw mis.

Chloe Mrozak kwam op 23 augustus aan op de luchthaven van Honolulu in Hawaii. Ze had het vervalste vaccinatiebewijs geüpload en kon daardoor zonder quarantaineverplichting van haar vakantie genieten. Al snel kwamen ambtenaren erachter dat haar bewijs een opvallende spelfout bevatte. Op haar vaccinatiekaart stond aangemerkt dat ze was geprikt met ‘Maderna’. En dus werd haar zaak aangemerkt voor verder onderzoek. Op dat moment lag Chloe Mrozak nietsvermoedend aan het strand.

Op de haast onleesbare kaart stond bovendien dat de vrouw geprikt was in de Amerikaanse staat Delaware. Opvallend, want die staat ligt zo’n 1.500 kilometer van haar woonplaats in de staat Illinois vandaan. Na een paar belletjes naar de autoriteiten aldaar, bleek er nergens een registratie te vinden van haar vaccinatie. Wat verder opviel was haar vermelding van de NRA – de Amerikaanse wapenlobbyclub – waar de prikken zouden zijn gezet.



Niet alleen vaccinatiegegevens waren nep

Genoeg redenen voor de politie om de vrouw eens een bezoekje te brengen. Eenmaal aangekomen op de door haar opgegeven verblijfplek, was de vrouw voor agenten onvindbaar. Wat bleek: niet alleen haar vaccinatiegegevens waren vals, ook haar hotelreservering klopte van geen kant. Omdat ze ook geen terugvlucht had geregistreerd, bleef ze haar gehele vakantie onder de radar van de autoriteiten. Totdat ze zich afgelopen zaterdag weer op het vliegveld meldde voor haar terugvlucht.

Al snel kwamen agenten haar daar op het spoor en is ze in de boeien geslagen. Omdat de Amerikaanse vrouw de regels heeft overtreden, moet ze een boete tot 5.000 dollar betalen en riskeert ze een celstraf van maximaal een jaar. De ‘Maderna’-zaak dient deze week. Vorige maand kregen twee Canadese passagiers die met een vals vaccinatiebewijs op zak vanuit de VS naar hun thuisland vlogen al een boete van omgerekend ruim 13.000 euro.

De vrouw is overigens lang niet de eerste toerist die op de eilandengroep is gearresteerd voor het verstrekken van valse informatie over een coronavaccinatie. Vorige maand werden nog twee reizigers die naar Hawaii trokken, gearresteerd op dezelfde luchthaven vanwege een frauduleus vaccinbewijs. Sinds 1 augustus staat de teller op zeven aangehouden toeristen die fraude hebben gepleegd met hun bewijs, meldt Hawaii News Now.



