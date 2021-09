ABBA-fans opgelet: gaat de band weer op wereldtournee?

ABBA-fans van over de hele wereld zijn al een week in rep en roer. Er verscheen plotseling een mysterieuze afbeelding op het Twitter-account van de Zweedse popgroep, met 4 gloeiende planeten en een geheimzinnige datum. Onder de titel ABBA Voyage nodigen ze hun fans uit om deel te nemen aan een ‘special livestream announcement’, vanavond om 18.45 uur.

‘The future of ABBA begins today’, tweet de band vandaag. In de livestream op YouTube zal er vanavond dus groot nieuws bekend worden gemaakt. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de langverwachte wereldtournee, die al in 2016 werd aangekondigd.



ABBA op wereldtournee

De bandleden Agnetha Faltskog (71), Benny Andersson (74), Björn Ulvaeus (76) en Anni-Frid Lyngstad (75) zullen tijdens de tour als jongere versies van zichzelf te zien zijn, namelijk als hologrammen. Een hologram is een driedimensionale afbeelding die beweegt, en door lichtinval zo tastbaar lijkt als een ruimtelijk object.

Volgens de BBC hebben de opnames voor de hologrammen plaatsgevonden in Londen, zodat ABBA op deze manier de grootste hits kan laten horen op het podium. De laatste keer dat de band een live-tour heeft gegeven was in maart 1980. Op Twitter zijn de meningen over de hologrammen nog wat verdeeld.



Ik denk echt dat het best wel tof wordt. Ik hoop dat ze niet gaan proberen om zichzelf uit 1974 imiteren. — Hidde Roorda (@hidderoorda) September 2, 2021



Klinkt toch een beetje als de extended-version-on-Tour van de hologrammen die opgesteld staan in het ABBA-museum in Stockholm. — Jan Peter Prenger (@Dubbelmono) September 2, 2021

Nieuwe muziek

Er wordt ook gespeculeerd over nieuwe ABBA-muziek. De band zou eigenlijk in 2018 al twee nieuwe nummers uitbrengen, maar dat is tot nu toe steeds uitgesteld. De tracks – I Still Have Faith In You en Don’t Shut Me Down – zullen er dit jaar „zeker” aankomen, beloofde Björn Ulvaeus. Samen met Benny Andersson is hij het brein achter de ABBA-hits.

Insiders denken dat er in totaal vijf nieuwe liedjes worden uitgebracht. „Het is niet langer de vraag of het gaat gebeuren, het gaat gebeuren”, zei Ulvaeus tegen The Herald Sun.

In de chatbox bij de ABBA Voyage livestream zit de stemming er in ieder geval goed in. Fans moeten nog 6 uur wachten, maar laten al vast weten hoe ze zich voelen. „Ik weet niet of ik moet lachen of huilen!” laat een fan weten.

De livestream is te volgen via YouTube om 18.45 uur, Nederlandse tijd.