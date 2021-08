Wreedheden van de Taliban: homoseksuele man in de val gelokt en verkracht

Nu de Taliban de macht hebben gegrepen in Afghanistan is het leven van veel Afghanen veranderd. Homoseksuelen en anderen binnen de LGBT+-community hadden het al niet makkelijk en onder de Taliban is dat er alleen maar lastiger op geworden. Dat blijkt uit een gruwelijk verhaal van ITV News.

Een journalist van de Britse zender kwam achter een verhaal van een homoseksule Afghaanse man die op gruwelijke wijze werd aangevallen door Talibanstrijders. De man sprak drie weken lang met een man via social media, die hem beloofde veilig het land uit te loodsen, zoals dat met duizenden anderen gebeurde.

Verkrachting door Taliban

Dat was echter niet het geval. Twee Talibanstrijders lokten de man in de val. Hij zat sinds de opkomst van de Taliban in Kabul verscholen. In plaats van hem veilig het land uit te helpen, werd de homoseksuele man door het duo verkracht en in elkaar geslagen. Na hun gruweldaad eisten ze dat hij het telefoonnummer van zijn vader aan hen gaf, zodat ze hem konden vertellen dat zijn zoon homo is.

De man overleefde de aanval, maar werd met enorme angst, schaamte en psychologische schade achtergelaten. Volgens een Afghaanse LGBT+-activist is het risico voor LGBT+’ers om gedood te worden groter dan ooit.

„Ze proberen de wereld wijs te maken dat ze veranderd zijn en geen problemen hebben met vrouwenrechten en mensenrechten. Maar ze liegen. De Taliban zijn niet veranderd.” Daarom zitten de meeste LGBT+’ers in Afghanistan ondergedoken uit angst om gedood te worden. Metro bracht na het grijpen van de macht van de Taliban, de situatie in Afghanistan al in beeld.

Vrouwen onderdrukt

Ook vrouwen leven in een hel op aarde onder het Talibanregime in Afghanistan. Najla Ayoubi, een voormalig rechter die naar de Verenigde Staten vluchtte, meldde dat een vrouw in brand werd gestoken omdat het eten dat ze voor Talibanstrijders moest maken, hen niet beviel. Ook zijn er veel verhalen van vrouwen en jonge meisjes die worden gedwongen met de Taliban te trouwen. Anderen worden de grens over gebracht en in naburige landen gebruikt als seksslaaf.

Hier lees je meer over wie de Taliban zijn en wat ze willen bereiken in Afghanistan.



