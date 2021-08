Afghanistan in beeld: veelzeggend materiaal van burgers en Taliban-strijders

De Taliban grepen de afgelopen dagen de macht in Afghanistan. Het land, en de rest van de wereld, is in rep en roer nu een gevaarlijke terroristische organisatie de dienst uitmaakt. Metro verzamelde (met dank aan persfotografen die veel risico’s nemen) foto’s en video’s van de situatie en brengt Afghanistan in beeld. Want één beeld zegt meer dan duizend woorden.

Complete chaos op het vliegveld in Kabul, overvolle vluchten voor evacuatie en wanhopige Afghanen die willen vluchten. De Afghanen vrezen voor hun thuisland en zijn bang. De Amerikaanse president Joe Biden besloot eerder dit jaar Amerikaanse troepen terug te halen uit Afghanistan. Andere NAVO-landen volgden. Dit na twintig jaar buitenlandse militairen op Afghaanse grond. De Taliban namen het roer over en proberen vanuit de de streng islamtische sharia-wet het land te regeren.

Beeld van burgers en Taliban-strijders in Afghanistan

Persfotografen nemen momenteel grote risico’s om de situatie in Afghanistan vast te leggen. Metro verzamelde een aantal indrukwekkende plaatjes om de situatie in het land in beeld te brengen.

De fotograaf van dit beeld wist een Taliban-strijder te portretteren. Hij werd gefotografeerd in de straten van Kabul, de hoofdstad van Afghanistan.

Fotograaf Haroon Sabawoon legde vast hoe duizenden Afghanen proberen te ontsnappen aan de Taliban. Deze burgers klimmen over een muur bij het internationale vliegveld Hamid Karai in Kabul.

Op social media verschijnt regelmatig deze foto. 640 Afghanen zitten dicht op elkaar in een Amerikaans legervliegtuig. Volgens de Amerikaanse website Defense One is dit een van de hoogste aantallen mensen die ooit in zo’n vliegtuig zaten.

Een Afghaans gezin vlucht voor de Taliban richting het vliegveld van Kabul. Vader, moeder en alle kinderen rennen door de straten.

Fotograaf Hoshang Hashimi fotografeerde deze drie Taliban-strijders in een pick-up-truck. Ze rijden door de straten van het Kote Sangi-gedeelte in Kabul, tussen de Afghaanse burgers door.

Burgers staan in de rij bij de Afghaans-Pakistaanse grens. De bewoners wachten totdat ze de grens over over kunnen richting Afghanistan.

Vorige week zaten duizenden Afghaanse families in een park in Kabul. Zij werden tijdens de strijd tussen de Taliban en de regering uit hun huizen verjaagd.

Foto’s en video’s op social media

Ook op social media duiken indrukwekkende en soms heftige beelden op. In de onderstaande video rennen duizenden Afghanen door de straten en proberen te vluchten.



Duizenden willen Afghanistan verlaten en raken in paniek. Er zijn schoten te horen. De luchthaven is gesloten 💔 pic.twitter.com/Et5mSElcZ8 — Michael van der mout 🕊🇳🇱🇺🇸 (@michaelwicca2) August 17, 2021

Of twee video’s van Taliban-strijders die trainen in een sportschool en rijden in botsauto’s.



These guys conquered Afghanistan in two days pic.twitter.com/qtuMJHpA13 — Matt Walsh (@MattWalshBlog) August 17, 2021



🚨 | NEW: Taliban take control of a theme park in Kabul pic.twitter.com/pdpVlEXtGt — News For All (@NewsForAllUK) August 16, 2021

Afghaanse vrouwen vrezen voor hun rechten

Veel Afghaanse vrouwen vrezen daarnaast voor hun rechten en positie nu de Taliban de overhand nemen.



Hope stoning and public executions won't happen under new Taliban regime in Afghanistan..#Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/sX2rQzdhBG — Prince Babu (@princebabunpl) August 17, 2021



Women have gathered in the Wazir Akbar Khan area of Kabul city. They want Afghan women to be involved in politics, governance, and the economy.#Kabul #Afghanistan

(via @Shamshadnetwork) pic.twitter.com/FEaoFoq6ak — Geeta Mohan گیتا موہن गीता मोहन (@Geeta_Mohan) August 17, 2021

In de onderstaande video vertellen Afghaanse vrouwen over hun noodlot zodra de Taliban de dienst uitmaken. Vrouwen hebben namelijk geen rechten onder het regime van de Taliban. Zo mogen ze niet werken, naar school of zomaar over straat. Ze worden voornamelijk gedwongen thuis te blijven.