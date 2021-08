Laatste Amerikanen weg uit Afghanistan, hoe gaat het nu verder?

De Amerikaanse troepen hebben hun terugtrekking uit Afghanistan een dag eerder dan aangekondigd voltooid. Dat heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. De evacuaties van buitenlanders en Afghanen vanaf het vliegveld van Kabul is daarmee stopgezet.

Topgeneraal Kenneth McKenzie zei dat de laatste Amerikaanse vlucht is vertrokken. Er was geen overdracht, maar de Amerikanen hebben de ‘behulpzame’ Taliban verteld wanneer ze zouden vertrekken. Hij erkende tegenover de pers dat het niet is gelukt alle Amerikanen het land uit te krijgen. Niet iedereen heeft het vliegveld kunnen bereiken, want de Taliban controleerden de toegangswegen.



Amerikanen na 20 jaar weg uit Afghanistan

Na 20 jaar is er een einde gekomen aan westerse militaire aanwezigheid in Afghanistan, nadat de Taliban de macht ruim twee weken geleden overnamen. Sindsdien hebben de VS en hun bondgenoten meer dan 120.000 mensen geëvacueerd vanuit Kabul. Toch blijven er nog mensen achter in het land. Volgens McKenzie waren er bij de aftocht geen evacués meer op het vliegveld.

Taliban vieren onafhankelijkheid

Zabihullah Mujahid, de officiële woordvoerder van de Taliban, heeft vanochtend het Afghaanse volk gefeliciteerd met de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit het land. „Deze overwinning is van ons allemaal”, zei hij op een persconferentie. Ook zei Mujahid dat zijn land nu „volledig onafhankelijk” is. Afghanistan is nu „een vrije en soevereine natie”, aldus de Taliban-woordvoerder. „We willen goede relaties onderhouden met de VS en de wereld. We verwelkomen goede diplomatieke relaties met iedereen.”

Anas Haqqani, een hoge Talibancommandant, tweette: „We schrijven opnieuw geschiedenis, de 20-jarige bezetting van Afghanistan door de VS en de NAVO eindigt vanavond.”



Taliban starten offensief in Panjshir-vallei

De Taliban zijn intussen begonnen aan hun offensief in de Panjshir-vallei, zo blijkt uit lokale berichtgeving. De vallei is het enige gebied in Afghanistan dat ze nog niet in handen hebben. Er zijn berichten over verscheidene doden, maar die kunnen nog niet worden bevestigd. De Taliban zouden internet- en telefoonverbindingen in het gebied hebben afgesloten. In de Panjshir-vallei is een sterke verzetsbeweging actief die wordt geleid door Ahmad Massoud. Bij de beweging zouden ook oud-militairen van het Afghaanse regeringsleger zich hebben aangesloten.



Biden spreekt Amerikaanse volk toe

De Amerikaanse president Biden zal vanmiddag (lokale tijd) het Amerikaanse volk toespreken over de terugtrekking uit Afghanistan. Kort na de voltooiing van de terugtrekking op maandagavond publiceerde het Witte Huis een verklaring van de president, waarin hij de Amerikaanse troepen bedankt voor het „uitvoeren van de grootste luchtbrug uit de geschiedenis van de VS”.

Biden herhaalde dat de VS de Taliban aan hun woord zullen houden dat buitenlanders die nog in Afghanistan zijn en Afghanen die hun land willen verlaten ongemoeid kunnen uitreizen. „Hierbij hoort verdere diplomatie in Afghanistan en coördinatie met partners in de regio om het vliegveld te heropenen, zodat zij die weg willen, kunnen blijven vertrekken en zodat humanitaire hulp kan worden geleverd aan het volk van Afghanistan.”

Veiligheidsraad neemt resolutie aan

De VN-Veiligheidsraad heeft een resolutie aangenomen om de Taliban op te roepen dat ze Afghanen ongehinderd hun thuisland laten verlaten. De resolutie kreeg dertien stemmen voor, Rusland en China onthielden zich van stemming. Resoluties van de Veiligheidsraad zijn juridisch bindend volgens het internationaal recht.

Met de resolutie kan de druk op de Taliban worden opgevoerd om zich aan de toezeggingen te houden die de radicaal-islamitische beweging deed. De Taliban zeiden dat Afghanen vrij zijn om het land op elk moment en met alle mogelijke middelen te verlaten. De Veiligheidsraad „verwacht dat de Taliban aan deze en alle andere verplichtingen zullen voldoen”.

