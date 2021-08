Nieuwe tegenslag voor evacuatiemissie: Nederlands vliegtuig is kapot

Een van de Nederlandse vliegtuigen waarmee mensen uit de Afghaanse hoofdstad Kabul moeten worden gehaald, heeft een technisch defect. Dat heeft het ministerie van Defensie donderdag op Twitter laten weten. Het gaat om een C-130 Hercules-transportvliegtuig. Het betekent een nieuwe tegenslag voor de evacuatiemissie.

„Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. Ook maken we zoveel als mogelijk gebruik van andere opties zoals vluchten van partnerlanden om mensen op te halen uit Kabul”, aldus het ministerie. „Wij proberen er alles aan te doen om zoveel mogelijk mensen daar veilig weg te krijgen, net zoals alle landen”, benadrukt demissionair premier Mark Rutte. „We helpen elkaar, dat is heel belangrijk.” Ook demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken reageert. „Er is heel moeilijke toestand rondom de luchthaven. Dat blijft. We proberen zoveel mogelijk mensen naar binnen te krijgen en op welke vlucht dan ook mee te krijgen.’’



Het is nog niet duidelijk wat er precies mis is met het toestel. Wat het defect betekent voor het tempo van de evacuaties uit Kabul, is ook nog niet bekend. Zeker is dat het een nieuwe tegenslag is voor de evacuatiemissie. Onlangs keerde al een Nederlandse vlucht terug, maar zonder Nederlanders aan boord. Dat kwam door tijdtekort op het vliegveld van Kabul.

Evacuatiemissie komt langzaam op gang

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er inmiddels zo’n vijftig Nederlanders teruggehaald uit Afghanistan. De eerste Nederlanders zijn woensdagochtend geëvacueerd. Ongeveer tien van hen konden met onder meer een Duitse vlucht vertrekken. Frankrijk meldde dat vier Nederlanders met een Franse vlucht Kabul hadden verlaten.

Een transportvliegtuig met 35 Nederlandse evacués uit Afghanistan is woensdagavond rond 23.00 uur geland op Schiphol. Het toestel vertrok eerder op de dag uit de Afghaanse hoofdstad Kabul en maakte onderweg een tussenstop in Tbilisi. Verschillende NAVO-landen gebruiken dat toestel voor hun evacuatiemissie.