WhatsApp werkt aan nieuwe privacyfunctie waarop jij (niet) zit te wachten

WhatsApp werkt momenteel aan een uitbreiding van de privacyfuncties binnen de communicatiedienst, maar schiet het doel een beetje voorbij. Een nieuwe optie, die ontdekt is in de bèta van de app, verwijdert automatisch berichten na negentig dagen. Er zijn situaties te bedenken waarin dit handig is, maar heel veel zijn het er niet.

Het tijdslimiet van negentig dagen is de langste limiet waar WhatsApp nu aan werkt. Momenteel is er voor iedereen één optie beschikbaar, waarmee berichten na zeven dagen verdwijnen. Achter de schermen wordt er nog gewerkt aan de mogelijkheid waarmee berichten al na 24 uur uit een chat verwijderd worden.

WhatsApp blijft werken aan privacyopties

Opties voor zelfverwijderende berichten worden vaak ingezet als middel om gevoelige informatie met anderen te delen. Informatie die niet heel lang toegankelijk moet zijn. Het idee daarachter, van de populaire berichtendienst althans, is dat gesprekken zodoende lichter en meer privé gevoerd kunnen worden.

Wanneer berichten dan vervolgens alsnog voor drie maanden beschikbaar zijn, dan schiet je dat doel een beetje voorbij. Ondertussen wachten gebruikers nog steeds op de optie voor de automatische verwijdering na 24 uur. In het kader van privacy en gevoelige informatie is dat een handigere optie om achter de hand te hebben.

Verdwijnende berichten

Op moment van schrijven biedt WhatsApp reeds twee mogelijkheden aan. Zo kun je instellen dat berichten zichzelf na een week verwijderen. Ook is er een optie waarmee foto’s en video’s slechts één keer te bekijken zijn. Heeft iemand het gedeelde materiaal bekeken, dan kan dat niet nog eens gebeuren in de chat.

De nieuwe optie, waarmee berichten dus drie maanden beschikbaar zijn, wordt nu getest in een bètaversie op Android, schrijft WABetaInfo. Je hebt daarvoor versie 2.21.9.6. De verwachting is dat testers op iOS ook een kans krijgen hiermee aan de slag te gaan. Of WhatsApp de optie officieel uitbrengt, is nog niet duidelijk.