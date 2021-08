Gevolgen aardbeving Haïti steeds duidelijker: nu bijna 1300 doden

Het dodental van de aardbeving in Haïti is gestegen tot bijna 1300. Andere kille cijfers: 5700 gewonden, bijna 14.000 huizen ingestort.

Het aantal doden door de enorme aardbeving in Haïti stijgt met het uur. De teller staat nu op 1297. Volgens de autoriteiten zijn meer dan 5700 mensen gewond geraakt. Gisteren werden nog 724 doden en 2800 gewonden gemeld en in de morgen, meldde ook Metro, 300 doden en 1800 gewonden.

Schade aardbeving Haïti nog maar deels in kaart gebracht

In het zuiden van het land is de schade enorm en wordt die nog in kaart gebracht. Reddingswerkers en burgers proberen ondertussen met man en macht overlevenden uit het puin te halen nadat de beving zaterdag enorme verwoestingen had aangericht. Het is een race tegen de klok, want er komt een tropische storm aan, Grace geheten. Volgens het Amerikaanse National Hurricane Center bereikt die vandaag Haïti. De wind en regen die de storm meebrengt zullen het reddingswerk bemoeilijken.



#Grace has weakened to a tropical depression, but remains a heavy rain threat to the Caribbean, including Haiti. Its long-term future is highly uncertain: https://t.co/3RFNWkrRKo pic.twitter.com/FLoStYROWb — The Weather Channel (@weatherchannel) August 15, 2021

Volgens de autoriteiten zijn door de schok met een kracht van 7.2 in de drie zwaarst getroffen gebieden zo’n 13.694 huizen ingestort . Nog eens 13.785 huizen raakten beschadigd. Veel mensen van wie de huizen nog overeind staan, brengen uit angst voor naschokken de nacht door op straat.

Veel landen sturen hulp naar Haïti

Haïti krijgt hulp van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de Verenigde Staten, Colombia, Chili, Argentinië, Mexico, Venezuela, Frankrijk en Canada. De VS zenden een zoek- en reddingsteam van 65 man, dat allerlei materieel en medische benodigdheden meeneemt. Ook Cuba en Ecuador sturen teams. De Dominicaanse Republiek, dat het eiland Hispaniola deelt met Haïti, heeft voedsel en medische hulp toegezegd. Premier Ariel Henry heeft voor een maand de noodtoestand afgekondigd.

Haïti is het armste land op het westelijk halfrond. Het kampt nog altijd met de gevolgen van de zware aardbeving in 2010. De amper voor te stellen cijfers: 230.000 mensen kwamen om, meer dan 300.000 inwoners raakten gewond. Anderhalf miljoen Haïtianen raakten dakloos. De schade werd geschat op 8 miljard dollar.



Het Rode Kruis opent #Giro5125 voor de slachtoffers van de dodelijke aardbeving op #Haïti. De schade is enorm en met man en macht wordt gewerkt om zoveel mogelijk mensen onder het puin vandaan te halen. En de ellende is nog niet voorbij… lees meer op https://t.co/TALOrAKGHL pic.twitter.com/eavk7Qnxw0 — Rode Kruis (@RodeKruis) August 15, 2021

Rode Kruis opent na aardbeving gironummer 5125

In Nederland openden de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) het rekeningnummer 555 voor hulp. Uiteindelijk werd meer dan 41 miljoen euro opgehaald. Hulp kwam er toen vanuit de hele wereld. Tennissers speelden bijvoorbeeld op initiatief van Roger Federer benefietwedstrijden. Vanuit Nederland is nu het Rode Kruis in actie gekomen. Giro 5125 is voor slachtoffers van de dodelijke aardbeving geopend. Het Rode Kruis ondersteunt op Haïti zoek- en reddingsacties. De organisatie verleent ook acute medische zorg en onderdak.