Kamer komt woensdag terug van zomerreces voor coronadebat

De Tweede Kamer debatteert aankomende woensdag over de huidige stand van zaken rondom het coronavirus. De Kamerleden komen hiervoor terug van het zomerreces.

Afgelopen vrijdag kondigden demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge op een persconferentie versoepelingen aan voor het hoger onderwijs, en mogelijk meer vrijheden vanaf 20 september.

Het debat vindt plaats in de Ridderzaal in plaats van de bekende plenaire vergaderzaal met blauwe zetels. Dat komt omdat het Tweede Kamergebouw momenteel gerenoveerd worden. In het vervangende Kamergebouw kan voorlopig ook nog niet gedebatteerd worden.

Het kabinet hoopt dat vanaf 20 september de meeste coronamaatregelen komen te vervallen, zoals het thuiswerkadvies, de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en het houden van 1,5 meter afstand. De afstandsregel verdwijnt eerder al in het mbo en hoger onderwijs. Vanaf het nieuwe studiejaar hoeven studenten daar geen afstand meer te houden. Wel moeten ze een mondkapje op als ze niet zitten. Ook is het aantal studenten per ruimte beperkt tot maximaal 75.

Nog niet alles kan

Maar nog niet alles kan na 20 september, meldden Rutte en De Jonge. Het nachtleven blijft in ieder geval voorlopig nog dicht. Voor onder meer de horeca, evenementen, sportwedstrijden en de kunst- en cultuursector geldt dat een toegangstest of vaccinatiebewijs verplicht is vanaf 75 aanwezigen. Het kabinet hoopt per 1 november ook deze maatregelen af te kunnen schaffen, maar die datum is volgens Rutte „heel erg met potlood in de lucht geschreven”.

Aankomende dinsdag staat er ook een debat gepland over de situatie in Afghanistan. Dat is een commissiedebat en wordt gehouden in een commissiezaal van het oude Kamergebouw. De Kamer komt voor deze debatten terug van zomerreces.