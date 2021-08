5 films en series die in week 32 op Netflix verschenen: Beckett en meer

Ook in week 32 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar de nieuwste Harlan Coben-serie, het vervolg op corona-film Groeten van Gerri en meer.

Liefhebbers van drama en thrillers komen prima aan hun trekken deze week. Zo staat de actiethriller Beckett voor je klaar en komt Netflix met een nieuwe serie gebaseerd op het werk van Harlan Coben. De spannende verrassing komt deze week uit Zuid-Amerika met de spannende Argentijnse serie The Kingdom. Liever wat meer humor en romantiek? Dan is Herrie in Huize Gerri of The Kissing Booth 3 een beter optie.

Nieuw op Netflix in week 32

1. Beckett

Film

Genre: actie / thriller

Na zijn grote doorbraak in Tenet heeft John David Washington (de zoon van Denzel Washington) een nieuwe rol te pakken. Ditmaal schittert hij in de Netflix Original Beckett. Hierin speelt Washington een gelukkig man die lekker met zijn vriendin op vakantie gaat naar Griekenland. Helaas loopt het daar al snel mis. Ze krijgen een auto-ongeluk. Wanneer hij wakker wordt in het ziekenhuis is zijn vriendin verdwenen. Hij zoekt hulp bij de politie, maar die blijken alles behalve behulpzaam. Opeens is hij niet meer het slachtoffer, maar het doelwit. Wat volgt is een klopjacht en een zoektocht naar de waarheid.

2. Gone For Good

Serie

Genre: thriller

Auteur Harlan Coben won met zijn boeken nagenoeg alle grote Amerikaanse thrillerprijzen. Dat is Netflix niet ontgaan en dus deden ze hem een voorstel. Een grote zak geld werd geruild voor de serie/filmrechten. Dit heeft al geresulteerd in vier razendspannende series en afgelopen week is daar met Gone for Good een vijfde bij gekomen. In deze Franstalige serie volgen we een man wiens leven aaneen hangt van liefdesverdriet. Gelukkig heeft hij een nieuwe liefde gevonden en lacht het leven hem toe, totdat ook zij verdwijnt. Hij wordt zo gedwongen tot een zoektocht waarin hij veelvuldig geconfronteerd wordt met gebeurtenissen uit het verleden.

3. Herrie in huize Gerri

Film

Genre: komedie

Vorig jaar schitterde Frank Lammers in de corona film Groeten van Gerri. Inmiddels is er een vervolg verschenen en die staat nu ook op Netflix. Na zijn doorbraak in het eerst deel krijgt Gerri in het vervolg het aanbod om mee te doen in een realityshow. Na het zien van het contract zegt hij meteen ja, maar het duurt niet lang voordat hij daar spijt van krijgt. Samen met zijn zwangere vriendin leven voor de camera is geen pretje. Helaas voor hem is het niet eenvoudig om onder het contract uit te komen.

Metro interviewde Frank Lammers over het vervolg: dat lees je hier.

4. The Kissing Booth 3

Film

Genre: romantiek / komedie

Wat komt er na Netflix-hits The Kissing Booth 1 en 2? Precies, The Kissing Booth 3. Na twee delen twijfelen en zoeken hebben Ellen en Noah elkaar eindelijk helemaal gevonden. Ze gaan zelfs samenwonen. Niets lijkt een mooie toekomst in de weg te staan, maar dan duikt Lee opeens weer op. Net op het moment dat Ellen dacht alles op een rijtje te hebben, slaat de twijfel weer toe. Wat gaat ze doen? Blijft ze Noah trouw of laat ze zich toch meeslepen door Lee. Er is maar één manier om daarachter te komen.

5. The Kingdom

Serie

Genre: drama

Wanneer zijn running mate vermoord wordt, krijgt een controversiële televisie-evangelist het presidentskandidaatschap van Argentinië in zijn schoot geworpen. Deze kans grijpt hij met beide handen aan, tot grote angst van zijn politieke tegenstanders. De beste man mag dan wel prediken op televisie, maar heilig is hij allerminst. Wat volgt is een politiek spel vol bedrog en praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen.

