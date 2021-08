Overleg formatie kabinet voortgezet, Kaag houdt vast aan PvdA en GroenLinks

De besprekingen over de formatie van een nieuw kabinet worden vandaag na een lange zomerstop voortgezet. Partijleiders Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) praten in Den Haag met informateur Mariëtte Hamer over het document waar ze de afgelopen weken aan hebben geschreven. Kaag lijkt in haar standpunt geen centimeter opgeschoven. Zij houdt vast aan ‘de wens PvdA en GroenLinks’.

Sigrid Kaag ziet namelijk nog steeds geen heil in een nieuw kabinet met de ChristenUnie (CU). De D66-leider houdt vast aan een nieuwe regering waarin VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks zitten. Dat zegt de politica vandaag in een gesprek met het Algemeen Dagblad. „Het roer moet om”, vindt Kaag. „Het moet echt anders. Dat doe je met een andere samenstelling van het kabinet, met andere keuzes en prioriteiten.”

Kaag vindt dat D66 het vertrouwen heeft gekregen

Eind juni liet Kaag ook al weten te kiezen voor de optie zonder CU en de huidige regeringspartijen aan te vullen met de PvdA en GroenLinks. „We hebben er de afgelopen weken goed over nagedacht”, zegt Kaag. „Ik denk dat het voor D66 een hele logische voortgang is.” Volgens haar heeft D66 het vertrouwen en de stem van de kiezers gekregen. „Omdat we hebben gezegd dat we het anders willen doen. Wat betreft de klimaataanpak, investeren in onderwijs en in de rechtsstaat en een andere blik op Europa. Dat betekent ook dat je juist andere partijen daarbij haalt.”

Kabinet met vijf partijen heeft meerderheid in beide Kamers

De coalitie van vijf partijen heeft een meerderheid in de Eerste en de Tweede Kamer, terwijl dat bij voortzetting van het huidige, demissionaire kabinet (VVD, D66, CDA en CU) niet het geval is. „Als je kijkt naar stabiliteit in de Tweede en Eerste Kamer is deze keuze de logische keuze”, aldus de D66-leider, de eerder deze zomer in het nieuws kwam door een omstreden NPO-documentaire over haar partij.



Partijleiders Mark Rutte (VVD) en Kaag praten vandaag gus met informateur Mariëtte Hamer over het ‘regeerdocument’ waaraan beide partijen hebben geschreven. Dit document bevat bouwstenen voor een regeerakkoord met andere partijen, zoals GroenLinks, PvdA, CDA of CU. Met hen wordt komende week ook gesproken. ChristenUnie (5) en PvdA (9) behielden hun zetels bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart, maar waren geen winnaars. GroenLinks (van 14 naar 8) werd een grote verliezer.

Formatie kabinet met Kaag en Rutte in impasse

Het gesprek met Hamer moet voor een doorbraak zorgen in de formatie, die al maanden in een impasse verkeert. De informateur zei vorige week donderdag dat het document “bouwstenen voor een regeerakkoord” met andere partijen bevat. Ingewijden meldden toen dat VVD en D66 in hun document gewerkt hebben aan de thema’s duurzaamheid, digitalisering, gezondheid, infrastructuur en wonen, een „kansrijke en inclusieve samenleving”, veiligheid en internationale politiek.

Met de andere partijen die in beeld zijn voor de formatie wordt waarschijnlijk morgen verder gepraat. Tot dusver lukte het de VVD en D66 nog niet om met een aantal van deze partijen een meerderheidscoalitie te vormen.

Volgens Hamer ligt dat niet zozeer aan inhoudelijke verschillen, maar komt dat vooral omdat partijen elkaar vasthouden of juist uitsluiten. GroenLinks en PvdA willen alleen samen regeren, maar het CDA en de VVD willen maar met één linkse partij in een coalitie.