Aantal slachtoffers door aardbeving Haïti stijgt naar ruim 300

Haïti is gisteren getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.2. Er zijn minstens 304 doden en zeker 1800 gewonden gevallen, melden de autoriteiten. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers. Eerder spraken ze van zeker 227 doden.

De aardbeving richtte in het zuidwesten van het land enorme schade aan, liet premier Ariel Henry weten. Hij belooft alle mogelijke hulp te mobiliseren om slachtoffers te helpen.



Haiti is gisteren getroffen door een zware #aardbeving waarbij inmiddels meer dan 300 doden zijn gemeld en zo'n 1800 gewonden. Het lokale team van onze Spaanse collega's @MedicosdelMundo is gestart om de schade en behoeften te beoordelen https://t.co/Rqd8xyY15n — DoktersvandeWereld NL (@doktersvdwereld) August 15, 2021

Veel schade aan gebouwen en infrastructuur

Veel gebouwen zijn verwoest, zo is te zien op foto’s en video’s op social media. Daar circuleren beelden van een ingestorte kerk en andere verwoeste gebouwen in de plaats Jeremie. De stad van 100.000 inwoners is volgens het Rode Kruis op het eerste gezicht qua schade aan de infrastructuur net zo zwaar getroffen als bij de verwoestende aardbeving van elf jaar geleden.

In Les Cayes, en van de grootste steden van het land, zijn de straten gevuld met puin. Een ooggetuige uit Les Cayes vertelde over ingestorte huizen en hotels en mensen die onder het puin zijn bedolven. De dramatische situatie is voor regeringsleider Henry reden de noodtoestand uit te roepen. „We zullen snel handelen.”

Aardbeving werd gevoeld in Dominicaanse Republiek

De aardbeving werd volgens lokale media ook gevoeld in de Dominicaanse Republiek, dat het eiland Hispaniola deelt met Haiti. Ook in Cuba en Jamaica werd de beving gevoeld.

De Amerikaanse geologische dienst USGS meldde dat de aardbeving plaatsvond op 8 kilometer van de plaats Petit-Trou-de-Nippes op het schiereiland Tiburon, 150 kilometer ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince, op een diepte van 10 kilometer. Later berichtte de USGS over naschokken met een kracht van 5.2 en 5.9. Het Amerikaanse tsunamicentrum op Hawaï gaf een waarschuwing voor golven van 1 tot 3 meter hoogte, maar trok het alarm vrij snel in.



Hingga pagi ini sudah lebih dari 300 orang meninggal di Haiti sbg dampak gempa M7.2 pic.twitter.com/rZlYqWd1FZ — DARYONO BMKG (@DaryonoBMKG) August 14, 2021

Haïti werd in 2010 getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7.0. Er vielen meer dan 200.000 doden en nog meer gewonden. Anderhalf miljoen Haïtianen, een zesde van de bevolking van het straatarme land, raakten dakloos. De schade werd geschat op 8 miljard dollar. De wederopbouw kwam traag op gang, mede door de politieke instabiliteit.