Duitsland laat zich bij coronabeleid niet langer leiden door aantal besmettingen

Duitsland wil zich bij het coronabeleid niet langer laten leiden door het aantal besmettingen. Nu is het zo dat als de grens van 50 gevallen per 100.000 inwoners wordt overschreden automatisch maatregelen moeten worden getroffen. De regering heeft vandaag besloten dat uit de wet te schrappen, schrijft de krant Bild. Dat deden ze op voorstel van gezondheidsminister Jens Spahn.

CDU-leider Armin Laschet is er ook voorstander van. Het parlement moet er nog wel over beslissen, mogelijk nog voor de verkiezingen van volgende maand. Spahn wil dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen als graadmeter gaat gelden.

Besmettingen niet leidend bij coronabeleid

Volgens Spahn is de drempel van 50 besmettingen overbodig geworden nu een fors deel van de bevolking is gevaccineerd. Sommige deelstaten zijn er al van afgestapt om alleen naar het aantal besmettingen te kijken. „Dat is waarom het mijn voorstel is om deze 50-drempel snel uit de wet te halen”, zei Spahn vandaag tegen zender ZDF.

Bijna zes op de tien Duitsers zijn volledig gevaccineerd tegen het virus. Dat betekent dat er miljoenen burgers niet gevaccineerd zijn. In ons buurland wonen ruim 83 miljoen mensen.

Duitsland: ‘Lockdown alleen nog voor niet-gevaccineerden’

Begin augustus maakte ons buurland nog plannen om ‘snoeiharde’ maatregelen in te voeren. De regering wil namelijk dat niet-gevaccineerden nergens meer naar binnen mogen. De plannen liggen klaar voor de herfst en de winter om een nieuwe coronagolf te bestrijden. Een vaccinatiebewijs wordt in Duitsland onmisbaar.

De Duitse krant Bild schreef dat er een streng beleid voor niet-gevaccineerden aan komt. Ook zullen lockdowns niet meer gelden voor mensen die volledig gevaccineerd zijn. Maar: „Zo’n drastische lockdown als in de tweede en derde golf zal naar alle waarschijnlijkheid niet meer nodig zal zijn”, aldus de krant.