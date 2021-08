VS halen meer dan 10.000 mensen uit Kabul op één dag

De Verenigde Staten hebben gisteren 10.400 mensen van het vliegveld van Kabul geëvacueerd met militaire vliegtuigen. Daarnaast hebben 61 vliegtuigen van bondgenoten ongeveer 5900 mensen van de luchthaven Hamid Karzai gehaald.

Volgens een functionaris van het Witte Huis komt het totaal aan geëvacueerden door of met hulp van Amerikanen daarmee op 37.000 sinds 14 augustus. Het is onduidelijk hoeveel mensen met een Amerikaans paspoort zijn geëvacueerd.



Huge crowd outside #Kabul airport. Everyone wants to get inside the airport in the hope of evacuation and fleeing #Afghanistan . How many of them will get lucky? pic.twitter.com/KwVJQxM4wQ — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 20, 2021

De doelstelling van de Amerikaanse regering was ergens tussen de 10.000 en 15.000 Amerikanen terug te halen. Ook enkele tienduizenden ex-medewerkers of anderen die gevaar lopen als gevolg van de machtsovername door de soennitische extremisten van de Taliban zouden in veiligheid gebracht worden. In het weekend waren er berichten in Amerikaanse media dat er in een week tijd nog maar 2500 Amerikanen waren meegevlogen met de evacuatievluchten.

Naar schatting 6000 Amerikaanse militairen op vliegveld Kabul

Er zijn naar schatting 6000 Amerikaanse militairen op het vliegveld en de VS beheersen het luchtruim van Afghanistan. President Joe Biden wil de operatie 31 augustus afronden. Zijn bondgenoten dringen erop aan dat zijn troepen er langer blijven. Daar overleggen westerse leiders van de groep G7 dinsdag over. De Britse premier Boris Johnson zal Biden dringend verzoeken de deadline te verschuiven. De Taliban hebben laten weten dat ze daar niet mee instemmen en „de bezetting” niet langer mag doorgaan. Wie de Taliban zijn en wat ze willen bereiken, lees je hier.

De Britse luchtmacht heeft rond de 6000 mensen geëvacueerd uit Kabul. Deze week voorzien de autoriteiten dat de luchtmacht er nog eens 6000 ophaalt. Het gaat daarbij vooralsnog om 1800 Afghaanse burgers die zijn geïdentificeerd en in aanmerking komen voor evacuatie en acceptatie als vluchteling. Daarnaast zijn er op zijn minst 2275 mensen die te boek staan als lokale bondgenoten. Maar de lijsten met mensen die zouden moeten worden opgehaald, worden ondertussen langer.

Evacueren van mensen uit Afghanistan gaat moeizaam

Ook Nederland is bezig met het evacueren uit Afghanistan. Er zitten nog honderden mensen met een Nederlands paspoort vast in Afghanistan. Dat zei demissioniar minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag vorige week voorafgaand aan de ministerraad. Het is een lastige klus om mensen naar en op het vliegveld te krijgen. Op dit moment is er daar een hoop chaos. Vooral mensen met een Afghaans paspoort zijn moeilijk te evacueren. Er wordt nog naar een oplossing gezocht om mensen in veiligheid te brengen. „We werken nauw samen met Duitsland, die nog een militaire presentatie hadden, en het Verenigd Koninkrijk”, aldus Kaag.

Mensen bij de luchthaven melden dat het chaotisch is. Ze kunnen er bijna niet door komen, omdat er veel Afghanen zijn die vrezen voor hun leven en willen vluchten. De Amerikanen bewaken het vliegveld, dus is dat een soort Westers eiland in Afghanistan, na de machtsovername door de radicaalislamitische Taliban. Bij de luchthaven zijn ook wegversperringen van de Taliban.