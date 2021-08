UvA-docent stapt op na versoepelingen: ‘Welke les leren we onze studenten?’

Veel studenten zijn opgelucht nu in het nieuw collegejaar het studentenleven weer een beetje op gang komt. Toch zijn er veel mensen die bij dit besluit hun vraagtekens zetten. Zo ook Matt Cornell, docent literatuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). De UvA-docent besluit op te stappen vanwege de aangekondigde versoepelingen.

Cornell gaf in een opiniestuk in UvA-platform Folia meer uitleg over zijn vertrek. De man vindt dat de UvA haar leerlingen en personeel beter zou moeten beschermen, in plaats van klakkeloos te volgen wat het kabinet bepaalt. „Zoals vele andere bedrijven die op winst belust zijn of doen alsof ze dat zijn, heeft de UvA ervoor gekozen zich te richten op wat toegestaan is, in plaats van wat verantwoord is”, zegt Cornell. De UvA-docent ziet liever dat alleen volledig gevaccineerden welkom zijn op de campus. Hij noemt de UvA „medeplichtig aan de schandalige manier waarop dit kabinet deze crisis heeft aangepakt”.

Hygiënetheater

Vanaf het nieuwe schooljaar hoeven studenten en docenten geen anderhalve meter afstand meer te houden. Wel moeten bezoekers buiten de collegezalen verplicht mondkapjes dragen. De UvA heeft voor het komende schooljaar wel wat aanvullende regels ingesteld, maar Cornell bestempelt deze als „hygiënetheater” en „een grap”. Uit protest besluit hij op te stappen en „te schuilen voor de regen”.

Ook op Twitter wordt er gesproken over het protest van de UvA-docent. Zo wenst iemand hem een fijne terugreis naar Amerika. Een andere gebruiker stelt dat het beleid op de UvA veel meer is dan hygiënetheater.



Niet alleen UvA-docent

Niet alleen de UvA-docent is sceptisch over het openen van het hoger onderwijs. Het Outbreak Management Team heeft het kabinet geadviseerd om nog even te wachten met de heropening van hogescholen en universiteiten. Om de studenten goed voor te bereiden op de heropening, geeft de organisatie als advies mee om alleen naar de onderwijsinstelling te komen als het noodzakelijk is. De nachtclubs en discotheken blijven de komende weken nog wel dicht.