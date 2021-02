Bill Gates voorspelt twee volgende crisissen na de coronapandemie

Bill Gates deed al in 2015 ongenuanceerde uitspraken over een mogelijk dreigend virus. Hij bleek een goede voorspeller, aangezien we momenteel een wereldwijde pandemie ondergaan. Maar… de voormalig Microsoft-topman doet wederom een voorspelling voor twee komende problemen.

Zijn naam is onherroepelijk verbonden aan het coronavirus. In positieve en negatieve zin. Zo investeert Gates veel van zijn vermogen in de WHO. Maar ontving hij de afgelopen maanden ook behoorlijk wat kritiek. Sommige complottheorieën gaan nog een stapje verder over de rol van de ondernemer en filantroop. Jaren geleden voorspelde hij tijdens een TED-talk een pandemie. Hij noemde het destijds een ‘airbone virus‘, dat de komende jaren tien miljoen mensen zou doden.

Prangende vragen aan Bill Gates

En nu duikt er een nieuwe video op waarin Gates de volgende crisis voorspelt. In de video met de titel I Asked Bill Gates What’s The Next Crisis? zien we hoe filmmaker Derek Muller een aantal prangende vragen stelt aan Gates. Het interview met de ex-Microsoft-magnaat verscheen op het Youtube-kanaal Veritasium en is meer dan twee miljoen keer bekeken. Muller vraagt naar de huidige coronacrisis, complottheorieën en jawel, een voorspelling voor de toekomst.

Twee crisissen

Op de vraag wat de volgende crisis wordt voor de mensheid, geeft Gates twee duidelijke antwoorden. Het eerste probleem is de klimaatverandering. Volgens hem gaan we daar steeds meer moeilijkheden van ondervinden. En nummer twee? Biologische oorlogsvoering. Dat betekent volgens de Amerikaanse ondernemer dat steeds meer landen oorlog voeren doormiddel van giftige stoffen en ziektes. Laten we hopen dat de steenrijke magnaat het dit keer niet bij het rechte eind heeft.

Benieuwd wat hij nog meer heeft gezegd? Bekijk de video hieronder: