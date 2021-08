Nu al serieuze plannen voor tweede seizoen kijkcijferhit B&B Vol Liefde

Wie worden de opvolgers van Bert, Caroline, Debbie, Jacob, Roxanne en Vincent? Het eerste seizoen van B&B Vol Liefde is nog in volle gang, maar nu al maakt televisieproducent Blue Circle serieus werk van een tweede seizoen van de kijkcijferhit op RTL 4. Belangrijk detail: er moeten nog wel Nederlandse singles die een bed and breakfast in Europa runnen, gevonden worden.

In het succesvolle RTL4-programma B&B Vol Liefde worden zes alleenstaande eigenaren van een bed and breakfast verspreid over Europa gevolgd. De zes zijn op een missie: ze zoeken de liefde van hun leven. Daarbij worden ze een handje geholpen door de programmamakers en presentator Art Rooijakkers. De zes deelnemers worden ieder gekoppeld aan vier singles, waarvan ze er twee zelf hebben mogen uitkiezen. Vrienden en familie zijn verantwoordelijk voor de andere twee gekoppelde singles.

B&B Vol Liefde bol van afwijzingen en ongemakkelijkheden

Honderdduizenden kijkers zien de kandidaten elke maandag tot en met donderdag de meest harde afwijzingen of ongemakkelijke gesprekken beleven. Het maakt het programma een mix van televisieprogramma’s als Ik Vertrek en Bed & Breakfast met de ongemakkelijkheden van Lang Leve de Liefde en Boer Zoekt Vrouw. Op sociale media raken kijkers niet uitgesproken over de avonturen die de deelnemers Jacob, Bert en Debbie meemaken.

Zo maakte deelnemer Jacob, die een bed and breakfast runt in Portugal, deze week de tongen los op sociale media. Hij zou volgens de singles niet oprecht zijn, of zelfs glashard liegen. Ze lieten hem in de uitzending van dinsdag allen weten geen toekomst in hem te zien.

„Je bent geen slechte man, maar je bent niet oprecht”, zei deelneemster Sigrun tegen hem. „Ik merk dat het jullie vier tegen mij is. Jullie zijn geen slechte vouwen, maar ik kan wel zien dat jullie het niet zijn voor mij”, reageerde hij verbitterd.



Kijkers uitgesproken over de avonturen Debbie en Bert

Kijkers zijn ook uitgesproken over Debbie, de bed and breakfast-eigenaresse die veel ergernis oproept omdat ze sommige mannen aan het lijntje zou houden. ,,Ze zoekt gewoon een man die voor haar klust!”, schrijven veel kijkers op Twitter.



“ ik heb een heel goed team om me heen “ En dan als eerste je advocaat noemen😱 Pascal…Jelmer….d’r ligt vast een speedboot aan de kade… Ga! Nu!#benbvolliefde #BenBvl pic.twitter.com/FD55OVJ3LY — Starbuck (@starbuck68) July 29, 2021



Als je een warm afscheid verwacht maar tegen een koude koelkast aanloopt …

#benbvolliefde #bnbvl pic.twitter.com/eYbD6DUaQ3 — Maris (@maristwit70) July 29, 2021

Bert, die een Franse bed and breakfast runt, werkt regelmatig op de lachspieren van kijkers. Romana, een van de singles die aan hem werd gekoppeld, vroeg aan Bert of hij massageolie in huis had. In plaats van ingaan op deze overduidelijke flirterige hint, vroeg de B&B-eigenaar vertwijfeld aan Romana: „Wat moet ik daarmee doen, dan?” Weg kans op een zwoele massagenacht, aldus twitteraars.



Bert krijgt op een presenteer blaadje de kans op een hete massagenacht, zegt ie " wat moet ik daar mee doen dan " #benbvolliefde — Glis&smuld (@GSmuld) July 29, 2021

Naast alle ongemakkelijke momenten, gaat het ook qua taalvaardigheden niet altijd goed.



Hier komt niemand binnen!!! Behalve een engels docent misschien😏#benbvolliefde pic.twitter.com/hxiRioCjWW — Dreamer (@MCnotHamm3r) August 2, 2021

Vincent zou een van de weinige kandidaten zijn die wél respectvol omgaat met zijn dates.



Het is gewoon een verademing om Vincent te zien. Tenminste iemand die wel respectvol omgaat met “zijn” dates en ook nog wat leuks gaat doen met ze. Zo kan het ook Bert, Jacob, Debbie en Rox!!! #benbvolliefde — Carola de Groot (@degroot_carola) August 3, 2021

Mogelijk nu al een tweede seizoen B&B Vol Liefde

Het is maar de vraag of alleenstaande eigenaren van een bed and breakfast in het buitenland bereid zijn om zichzelf op te geven voor een nieuw seizoen van B&B Vol Liefde. Toch doet Blue Circle een poging. „Ben jij of ken jij iemand die een eigen B&B/ hotel/guesthouse/chateau/agriturismo /camping/chambre d’hotes in Europa runt? En iemand waarbij zijn of haar droom werkelijkheid is geworden, maar dit nu alleen doet en dit veel liever zou doen met een liefdespartner? Meld je dan aan voor een volgend seizoen.”

De avonturen van onder andere Debbie en Jacob en de aan hun gekoppelde singles zijn elke maandag- tot en met donderdagavond vanaf 20.30 uur te zien bij RTL 4. B&B Vol Liefde is vooruit te kijken bij Videoland.