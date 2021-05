Scheiding Bill en Melinda Gates voer voor grappenmakers: ‘Hij was altijd Microsoft’

Bill en Melinda Gates trekken na 27 jaar huwelijk de stekker eruit. Bill Gates kondigde gisteren op Twitter de echtscheiding aan en sindsdien barst Twitter uit z’n voegen, waarbij vooral #MelindaGates trending is. Ook worden ‘plausibele’ redenen aangedragen voor hun breuk.



Bill Gates and Melinda Gates are splitting up after 27 years. *Windows shutdown sound* — 31savage🗯️ (@St_Laurent_Dont) May 4, 2021

Multimiljardair en Microsoft-oprichter Bill Gates kondigde gisteren via sociale media hun scheiding aan. „In de afgelopen 27 jaar hebben we drie geweldige kinderen grootgebracht en een stichting opgericht die over de hele wereld actief is”, staat in een gezamenlijke verklaring. „We vragen om rust en ruimte voor onze familie nu we beginnen aan een nieuw hoofdstuk in ons leven.” Onder het bericht kan niet worden gereageerd, maar dat weerhoudt mensen er niet van massaal te reageren op geheel eigen wijze.



Reacties Twitter op Bill Gates en Melinda Gates

Mensen op Twitter lijken te smullen van het nieuwtje en delen de meest uiteenlopende posts. Zoals de ‘echte reden’ voor de scheiding, zo schrijft iemand. „Ik heb de scoop. Bill en Melinda gaan scheiden omdat hij op een dag vroeg thuiskwam en hij haar betrapte met een MacBook.” Er wordt op gereageerd met onder andere ‘het blauwe scherm’, dat Windows-gebruikers wel herkennen, zij het in een speciaal jasje: „Uw huwelijk is tegen een probleem aangelopen en moet worden afgesloten.”



Eventually all get the Blue Screen of Divorce. pic.twitter.com/IwPcznlCD1 — Andreas Hopf (@Andreas_Hopf) May 4, 2021

Ook worden en ‘toekomstige’ filmpjes gedeeld, van een vrouw die aan het feesten is met veel mannen en dito geld. „Melinda gaat los deze zomer.”



Me, Melinda Gates, and my brodies this summer celebrating her divorce https://t.co/95nYUGbHRH — 👑PRIDE👑 (@GumboGoon) May 3, 2021

Mannen bieden zich spontaan aan, al worden er ook balletjes opgegooid over potentiële nieuwe liefdes van Melinda Gates: Jeff ‘Aamazon-miljardair’ Bezos, die toevallig ook net is gescheiden.



Dear Melinda Gates, I am single — antonio (@antoniodelotero) May 4, 2021



“ Melinda Gates: Hey Jeff Bezos We made it “ pic.twitter.com/a66Dobvf7t — Duke Wa Euden 🦅 (@eudenproje) May 4, 2021

Het geslacht van Bill Gates komt vaak (impliciet) ter sprake. „Misschien scheiden ze wel omdat ‘Microsoft’ niet alleen de naam van z’n bedrijf is…”



Maybe Bill and Melinda Gates are getting divorced because Microsoft isn't just the name of his company. — karanbir singh (@karanbirtinna) May 4, 2021



Melinda Gates had to leave because Bill was always microsoft. — Maxou (@maxoupial) May 4, 2021

Ook worden er volop woord/naamgrappen gemaakt, onder andere over allerlei Windows-functies:



Seeing Bill and Melinda Gates not Excel at their relationship has me like “Word?” I wish our Windows weren’t closed but you made it a PowerPoint to stay away. Here’s hoping your future has a better Outlook. pic.twitter.com/jA4uKH7qve — Klm (@kalimmmzzz) May 4, 2021

En ook naar aanleiding van een Twitter-gerucht dat Melinda nu iemand anders zou daten. „Bill liet de gate open.”



Bill must have left the gate opened — Mehmood (@_Mehmoood) May 4, 2021



Melinda Gates has her Halloween costume sorted early pic.twitter.com/qukRSSCIwn — Liam 🌹 (@LiamGaughan98) May 4, 2021

Zo begon het

Bill en Melinda leerden elkaar kennen in 1987 in New York, waarna zij al snel op de marketingafdeling van Microsoft aan de slag ging. Op 1 januari 1994 trad het paar in het huwelijk op Hawaii. Twee jaar later verliet Melinda het bedrijf om zich op het gezin te richten. Sinds 2000 zetten ze zich met hun Bill & Melinda Gates Foundation samen in voor goede doelen. De twee blijven hun werk voor de Bill & Melinda Gates Foundation voortzetten, waarmee vorig jaar nog een behoorlijke ‘coronagift’ werd gedaan.