Biden houdt zijn woord: Amerikanen nemen wraak op Afghaanse tak van IS

De Verenigde Staten claimen een doelwit van de Afghaanse tak van Islamitische Staat (IS), te hebben gedood met een drone. De militant zou betrokken zijn geweest bij het plannen van aanvallen. De Amerikaanse president Joe Biden had al een wraakactie aangekondigd.

De missie is uitgevoerd in het kader van terrorismebestrijding, één dag nadat een zelfmoordterrorist zichzelf opblies op het vliegveld van Kabul. Het officiële dodental staat op 92, maar volgens diverse media zijn er mogelijk 180 doden gevallen. Onder hen zijn dertien Amerikaanse militairen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

US carried out a drone strike against the Islamic State-Khorasan in eastern Nangarhar province in which, according to the Pentagon, an attack planner of IS-K was killed. (AFP) pic.twitter.com/2a1fmvrpO7 — TOLOnews (@TOLOnews) August 28, 2021

Doelwit zou toekomstige aanvallen plannen

Het ministerie van Defensie meldt niet of het doelwit direct betrokken was bij het bloedbad op de luchthaven, dat door IS-K is opgeëist. Een anonieme overheidsbron zegt dat dit niet het geval was en laat weten dat deze persoon ervan werd verdacht toekomstige aanvallen te plannen. De identiteit van het doelwit is niet openbaar gemaakt.

De planner bevond zich op het moment van de droneaanval in de provincie Nangarhar, ten oosten van Kabul en aangrenzend aan Pakistan. De militant zat in een auto, waar ook een ander persoon in zat die bij IS zit. Beiden zijn gedood, aldus de Amerikanen. Er zijn zover bekend geen burgerslachtoffers gevallen.

Biden houdt zijn woord

Donderdag waarschuwde de Amerikaanse president Joe Biden de verantwoordelijken voor de dodelijke aanslag in Kabul al. „Wij zullen jullie niet vergeven, wij zullen jullie niet vergeten, wij zullen jullie laten boeten”, zei hij in een toespraak vanuit het Witte Huis. Ook verklaarde hij opdracht te hebben gegeven voor een aanval op IS-K.

De groep voerde in de afgelopen jaren meerdere dodelijke aanvallen uit in Afghanistan. IS-K bestaat uit moslimextremisten die de Taliban, de nieuwe machthebbers van het land, te gematigd vinden. De twee groeperingen zien elkaar als vijanden. Hier lees je meer over IS-K.

Taliban nemen luchthaven Kabul in

De Taliban hebben inmiddels al delen van de internationale luchthaven van Kabul in handen. Op video’s op sociale media laten ze zien dat ze het civiele gedeelte van het complex zijn binnengegaan. BBC-correspondent Lyse Doucet, die nog in Kabul is, meldde vrijdag op basis van een bron dat de nog aanwezige Amerikaanse en Britse troepen zich klaarmaken om te vertrekken. De Taliban zouden de macht op het vliegveld volgens de bron „in de komende uren” over kunnen nemen, maar dit is niet bevestigd door het Amerikaanse ministerie van Defensie, dat benadrukt dat het vliegveld en het luchtruim nu nog worden gecontroleerd door de Verenigde Staten.