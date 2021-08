IS eist verantwoordelijkheid op voor aanslagen Kabul, VS vrezen meer aanslagen

De radicale beweging Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (ISKP) claimt achter de aanslagen in Kabul te zitten. Daarbij kwamen tot zover bekend zeker zestig mensen om het leven, waaronder twaalf Amerikaanse militairen.

Inmiddels is bekend dat er zeker 143 mensen gewond zijn geraakt toen zeker in ieder geval twee leden van IS een zelfmoordaanslag uitvoerden. Dat deden ze met bomvesten. Eén explosie vond plaats bij de luchthaven in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan. Een andere explosie ging af bij een iets verderop gelegen hotel. Daarna openden andere leden van de terroristische groepering het vuur.

IS motiveert de aanslag met kritiek op de „samenwerking” tussen de Amerikanen en de Taliban bij de grootscheepse evacuatie-operatie uit Kabul, die door de VS wordt gecoördineerd.

De ziekenhuizen in Kabul kunnen de toestroom van gewonden nauwelijks aan. Vele tientallen gewonden komen daar binnen.

„Het zijn mannen, vrouwen en kinderen”, zegt de woordvoerder van het ziekenhuis. „Degenen die hier aankwamen, konden niet meer praten.”



ISKP is circa zes jaar geleden in de regio opgedoken en is onder meer in het oosten van Afghanistan actief. De door uiterst bloedige aanslagen beruchte groep claimt dat het banden heeft met andere takken van IS. De groep is herhaaldelijk in gevecht geraakt met de Taliban. Zij veroordelen de aanslag en stellen dat de aanwezigheid van buitenlandse troepen een belangrijke reden voor deze terreur is.

De VS vrezen nieuwe aanslagen in Kabul en werken daarom samen met de Taliban om het vliegveld te beschermen. Amerikaanse militairen beschermen het vliegveld, Talibanstrijders zijn verantwoordelijk voor de buitenste verdedigingsring. De Amerikaanse generaal McKenzie sprak via een videoverbinding op een persconferentie van het Amerikaanse ministerie van Defensie in Washington en zei dat de VS en de Taliban een „gemeenschappelijk doel” hebben. Dat doel is buitenlandse troepen, de Amerikaanse, uit het land krijgen. „De Taliban zijn tot zover handig om mee samen te werken.”

McKenzie gaf Talibanstrijders deels de schuld voor de aanslag. Wanneer hij gevraagd werd hoe de terroristen bij de Amerikaanse troepen en Afghaanse burgers konden komen, zei hij dat dat „duidelijk een fout” is geweest van de Talibanstrijders die mensen bij het vliegveld checken.