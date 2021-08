Vertrouwen in corona-aanpak daalt naar dieptepunt, ‘verbolgen’ Unmute Us weer de straat op

De evenementensector gaat opnieuw de straat op. Onder de noemer Unmute Us verzamelt de branche zich op 11 september wederom in verschillende steden. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Inmiddels is het vertrouwen in de corona-aanpak naar een nieuw dieptepunt gedaald, zo stelt het Algemeen Dagblad.

Ruim 70.000 demonstranten en meer dan 2500 organisaties uit de evenementensector demonstreerden afgelopen zaterdag in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Ze wilden daarmee een signaal afgeven aan het kabinet, maar een inhoudelijke reactie bleef tot dusver uit. Demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken) wil wel in gesprek gaan. Unmute Us zegt ‘verbolgen’ te zijn.



„Dat uit de ivoren toren niet meer komt dan een uitnodiging voor een gesprek zien wij als een zwaktebod waaruit blijkt dat ze de antwoorden ook niet hebben. Dit sterkt ons in onze overtuiging dat dit beleid gebaseerd is op willekeur”, zo laat de organisatie weten. „Wij blijven vechten voor heropening en kondigen nieuwe demonstraties aan op 11 september en roepen iedereen op om met ons mee de straten op te gaan.”

Unmute Us doet nieuwe oproep

Voor de nieuwe protestmars worden organisatoren en artiesten uit alle steden opgeroepen zich aan te melden via de website van Unmute Us. „We roepen het hele land op om op te staan voor de evenementenbranche en de cultuursector. Wij zijn zaterdag niet de straat op gegaan om medelijden te wekken. Wij stonden er evenmin om een feestje te vieren. We worden letterlijk doodgezwegen: Unmute Us!” Het is nog niet bekend in welke steden wordt gedemonstreerd, want dat maakt de organisatie later bekend.



Vertrouwen in corona-aanpak bereikt nieuw dieptepunt

Inmiddels is het vertrouwen in de corona-aanpak naar een nieuw dieptepunt gedaald, zo stelt het Algemeen Dagblad. Nog maar 30 procent van de bevolking is positief op het coronabeleid van de overheid. Het vertrouwen in het Nederlandse coronabeleid daalde sterk na het ‘Dansen met Janssen’-echec. Mensen missen volgens het AD een duidelijke koers, terwijl de ‘hete herfst’ met grote ethische kwesties rond vaccinaties nog volgt.

Vaccinatiegraad onder jongeren cruciaal

De vaccinatiegraad onder jongeren kan wel eens bepalend zijn voor hoe corona zich in Nederland verder ontwikkelt, zo stelt het RIVM in gesprek met de NOS. Volgens het RIVM lijkt de vaccinatiebereidheid onder jongeren hoog te zijn. Toch heeft pas de helft van de 12- tot 17-jarigen en 65 procent van de 18- tot 24-jarigen een eerste prik gehad. De vaccinatiegraad moet volgens Van Dissel en Wallinga dus omhoog. „Als dat niet gebeurt, dan kan dat een heel belangrijke, doorslaggevende rol gaan spelen in het verdere verloop van de epidemie.”