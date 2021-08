‘Al 18.000 mensen uit Afghanistan geëvacueerd, nog 6000 wachtenden op vliegveld’

Meerdere landen zijn de afgelopen vijf dagen bezig geweest met het evacueren van hun burgers uit Afghanistan. Ook Afghanen die voor andere landen werk(t)en, mogen mee op evacuatievluchten. Inmiddels zijn 18.000 mensen uit Afghanistan geëvacueerd, zei een NAVO-functionaris vandaag.

Maar dat betekent niet dat de chaos en de drukte op het vliegveld voorbij zijn. Er staan namelijk nog altijd mensenmassa’s te dringen bij alle poorten van de internationale luchthaven in de Afghaanse hoofdstad Kabul.



Impressive French rescue convoy in Kabul, Afghanistan…pic.twitter.com/d2qGcUCyxu — Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) August 20, 2021

‘Evacuaties uit Afghanistan verdubbelen’

Het komende weekend zou het aantal evacuaties moeten verdubbelen, aldus de NAVO-functionaris. Joe Biden, de president van de Verenigde Staten, geeft vanmiddag (lokale tijd) een persconferentie over de evaluatiemissie. Woensdag kondigde Biden aan dat Amerikaanse militairen in Afghanistan zullen blijven totdat alle Amerikanen die het land willen verlaten, zijn geëvacueerd.

Er zitten ook Nederlanders in Afghanistan. Zij kunnen een beroep doen op de NAVO om met een van de militaire vliegtuigen naar veilig gebied te vliegen. Woensdag landde een groep van 35 uit Afghanistan geëvacueerde Nederlanders op Schiphol. Daarvoor werd een C-17-toestel ingezet, dat door verschillende NAVO-landen wordt gebruikt en een tussenstop maakte in de Georgische hoofdstad Tbilisi.

Gisteren was er echter een tegenslag voor de Nederlandse evacuatiemissie. Een van de Nederlandse vliegtuigen waarmee mensen uit de Afghaanse hoofdstad Kabul moeten worden gehaald, had namelijk een technisch defect. Wat er precies mis is, en wat dit betekent voor het tempo van de evacuaties, is niet duidelijk.



The situation at Kabul airport is a disaster. pic.twitter.com/aZHkUqJZA6 — ian bremmer (@ianbremmer) August 20, 2021

‘6000 mensen wachten op vliegveld Kabul’

Alhoewel er dus al duizenden mensen zijn geëvacueerd, is de chaos op de luchthaven nog niet voorbij. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wachten er namelijk nog ongeveer 6000 mensen op de luchthaven van Kabul. Amerikanen, andere buitenlanders en Afghanen die aan alle vereisten voor evacuatie voldoen, wachten op een vlucht die hen in veiligheid moet brengen.

De komende uren kunnen ongeveer twintig vluchten vertrekken, verwacht Washington. Volgens een woordvoerder hebben tot nu toe slechts een paar Amerikanen gemeld dat zij het vliegveld niet konden bereiken. Mensen bij de luchthaven melden dat het chaotisch is. Ze kunnen er bijna niet door komen, omdat er veel Afghanen zijn die vrezen voor hun leven en willen vluchten. De Amerikanen bewaken het vliegveld, dus is dat een soort Westers eiland in Afghanistan, na de machtsovername door de radicaalislamitische Taliban. Bij de luchthaven zijn ook wegversperringen van de Taliban.

