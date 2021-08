Nederlandse vlucht leeg terug uit Afghanistan, VS evacueren 1100 mensen in één dag

Gisteren vertrok een Nederlands vliegtuig naar Kabul, de hoofdstad van Afghanistan. Dat toestel kwam leeg terug. Althans, zonder Nederlandse en Afghaanse evacués. Volgens Sigrid Kaag, demissionair minister van Buitenlandse Zaken, kregen de mensen die Nederland had willen evacueren, niet de kans om in te stappen. Er was te weinig tijd en de Amerikanen laten bovendien geen Afghanen toe op de luchthaven. „Hopelijk is er morgen verbetering in deze situatie.”

Het vliegtuig dat mede door Nederland naar Kabul gestuurd was, stond maar een halfuur aan de grond toen het weer moest vertrekken. „Heel veel mensen waren er met hun gezinnen, met hun kinderen. Ze stonden daar aan de poorten van de luchthaven. Ik vind het vreselijk.” De demissionair minister zegt in overleg te zijn met de Amerikanen om te voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt. Ze zegt de kwestie vandaag ook te bespreken met haar Duitse ambtgenoot Heiko Maas.

Taliban are all around the Kabul airport. Interpreter with a visa told me he can't get to the terminal. pic.twitter.com/uN4EkBd25n — Ben Packham (@bennpackham) August 18, 2021

Nederlanders evacueren uit Afghanistan

De Amerikaanse krijgsmacht heeft de luchthaven van Kabul in handen. Daarom is Nederland afhankelijk van hen om mensen te kunnen evacueren. Op dit moment laten de VS geen Afghanen toe op de luchthaven, waardoor bijvoorbeeld de tolken met hun gezinnen er niet in zouden kunnen.

Maar er zitten ook Nederlanders in Afghanistan. Zij konden gisteren ook niet meegenomen worden, mede door de tijdsdruk en de chaotische situatie op en rond de luchthaven. Kaag hoopt dat de Nederlandse ambassadeur kan voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt. De ambassadeur landt vandaag op het vliegveld van Kabul en wil direct aan het werk.

Toch wil Kaag de manier waarop de Amerikanen de luchthaven ‘besturen’ niet bekritiseren. „Het is heel moeilijk te raden vanuit Den Haag wat er op de luchthaven van Kabul moet gebeuren”, zo zei ze. „Ons past bescheidenheid. Maar wat we nu doen is op alle manieren druk uitoefenen, helderheid verkrijgen en ervoor zorgen dat iedereen die wij willen evacueren wordt geëvacueerd.”

De VS evacueren duizenden mensen

Het lukt de Verenigde Staten wel om veel mensen te evacueren. Omdat zij de luchthaven in handen hebben, konden ze tot nu toe 3200 mensen uit Afghanistan terughalen. Gisteren vlogen Amerikaanse toestellen 1100 mensen het land uit. Het gaat om Amerikaanse staatsburgers, mensen met een permanente verblijfsvergunning in de Verenigde Staten en hun families. In totaal voerden de VS tot nu toe dertien evacuatievluchten uit.

Een bron binnen de Amerikaanse regering zei te verwachten dat, nu de evacuatiestroom eenmaal goed op gang is gekomen, „de aantallen snel verder zullen oplopen”. Nog zo’n 11.000 mensen met de Amerikaanse nationaliteit verblijven in Afghanistan.



How many more generations of America’s daughters and sons would you have me send to fight Afghanistan’s civil war when Afghan troops will not? I’m clear on my answer. pic.twitter.com/mOprNke9UJ — President Biden (@POTUS) August 17, 2021

Ook Duitsland haalt burgers terug

En niet alleen bij de VS is het evacuatieproces inmiddels in gang gezet. Duitsland lukt het ook steeds meer mensen te evacueren. In de nacht van maandag op dinsdag zaten er slechts zeven mensen op de eerste evacuatievlucht. Een paar uur later vervoerde een tweede vliegtuig al 129 mensen. Zij gingen naar de stad Tasjkent in Oezbekistan. Gisteren zaten er nog eens 139 passagiers op een derde Duitse evacuatievlucht. De eerste 130 evacués kwamen vandaag bovendien al aan in Frankfurt, vanuit Tasjkent.

Vandaag staan weer vier nieuwe Duitse evaluatievluchten vanuit Kabul naar Tasjkent op de planning. Luchtvaartmaatschappij Lufthansa wil, in samenspraak met de Duitse overheid, evacuatievluchten naar Duitsland aanbieden vanuit Doha in Qatar. Mogelijk komen daar nog buurlanden van Afghanistan bij.

