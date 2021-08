Al twaalf doden in chaos luchthaven Kabul, dit is de huidige stand van zaken

In de chaos op en rond de luchthaven van Kabul zijn al twaalf mensen om het leven gekomen. Zij zijn doodgeschoten of raakten bekneld in het gedrang, zo hebben de Taliban bekendgemaakt. Zij willen dat mensen zonder reisdocumenten niet naar de luchthaven komen.

De Amerikaanse regering klaagt dat de Taliban mensen die naar het vliegveld gaan tegenhouden. De Taliban komen hun beloftes niet na, vinden de VS. President Joe Biden heeft in gesprek met ABC aangegeven dat de evacuatiemissie toch langer kan duren dan gepland. Hij wilde die 31 augustus afronden, maar als er dan nog Amerikanen zijn, dan blijven we, zei Biden dan ook. De VS moeten tussen de 10.000 en 15.000 landgenoten evacueren, maar Biden zei dat er bovendien ook nog 50.000 tot 65.000 Afghanen met gezinnen weg willen.

Wanhopige Afghanen willen kinderen alleen laten evacueren

Talrijke Afghanen proberen het vliegveld binnen te komen in de hoop op een vlucht uit het land. Amerikaanse troepen en Talibanstrijders proberen ze weg te houden. Volgens de Britse minister van Defensie, Ben Wallace, kunnen er geen minderjarigen zonder begeleiding geëvacueerd worden. Hij reageerde op beelden van een wanhopige moeder die een baby door een hek heen aan een militair toestopt.



People are so desperate to escape the #Taliban that they’re passing babies and kids forward to the gate at #Kabul airport. #kabulairport #AfghanEvac pic.twitter.com/6NSlIffrD1 — Matt Zeller (@mattczeller) August 18, 2021

Burgerluchtvaart weer welkom op luchthaven Kabul

Maandag brak er nog een menigte door de afzettingen heen, maar de toestand lijkt te stabiliseren. De Amerikaanse autoriteiten hebben donderdag laten weten dat de burgerluchtvaart weer gebruik kan maken van de luchthaven, maar vooralsnog voeren militaire vliegtuigen de evacuaties uit. Op het vliegveld zijn 4500 Amerikaanse militairen om de evacuaties mogelijk te maken. De VS controleren het luchtruim boven Afghanistan.

Nederlanders geëvacueerd uit Afghanistan

Een transportvliegtuig met 35 Nederlandse evacués uit Afghanistan is woensdagavond rond 23.00 uur geland op Schiphol. Het toestel vertrok eerder op de dag uit de Afghaanse hoofdstad Kabul en maakte onderweg een tussenstop in Tbilisi. Het toestel wordt gebruikt door verschillende NAVO-landen. Het vliegtuig werd in eerste instantie rond 21.15 uur verwacht, maar de vlucht liep vertraging op. Er waren niet alleen Nederlanders, maar ook zestien mensen met een Belgisch paspoort, twee met een Duits paspoort en twee met een Brits paspoort aan boord.



hij is er: de c17 met evacués vanuit Kabul is geland op Schiphol pic.twitter.com/VipXQvXYpc — niels kalkman (@nielskalkman) August 18, 2021

De eerste Nederlanders zijn woensdagochtend geëvacueerd. Ongeveer tien van hen konden met onder meer een Duitse vlucht vertrekken. Frankrijk meldde dat vier Nederlanders met een Franse vlucht Kabul hadden verlaten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er inmiddels zo’n vijftig Nederlanders teruggehaald uit Afghanistan.

